Владивостокцы оплачивают 60% от реальной стоимости проезда в общественном транспорте

Жители и гости Владивостока оплачивают около 60 % от реальной стоимости проезда в общественном транспорте. Такие данные приводит городское управление экономического развития. Рыночная стоимость проезда в автобусе сегодня составляет от 45 рублей и выше, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Разницу перевозчикам выплачивают из бюджета города – это более 600 миллионов рублей ежегодно, объяснили в городском управлении транспорта.

Во Владивостоке перевозки пассажиров согласно законодательству осуществляются по регулируемым тарифам. При регулируемом тарифе стоимость проезда устанавливает администрация, а при нерегулируемом цену назначает перевозчик.

С 1 ноября при использовании Единой транспортной карты (ЕТК) Владивостока пассажир заплатит за проезд в автобусе 30 рублей, любой банковской карты – 32 рубля, за проезд наличными – 35 рублей. Тариф на проезд в электротранспорте останется прежним.

«Предложения по формированию стоимости тарифа, которые поступили от перевозчиков, были на уровне 38 - 40 рублей. Мы понимаем, что автобус – это социальный пассажирский транспорт и не могли допустить такого повышения. Поэтому, используя несколько методик расчета, составили дифференцированную сетку тарифа», – рассказал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Для расчета тарифа при наличной оплате проезда комиссия по тарифам применила метод нормативных затрат. Расчет основан на данных по 42 маршрутам. Для расчёта использовались рекомендации Минтранспорта России и данные Приморскстата о стоимости топлива. Сумма включает полные нормативные затраты – заработная плата, налоги, меры безопасности, стоимость страховки, топлива, запчастей и горюче-смазочные материалы (ГСМ).

В основу этого метода положены действующие нормы расхода материальных ресурсов, расчетные удельные расходы на 1 километр пробега автобуса. Например, стоимость топлива по данным Приморскстата за два года поднялась на 14,7% – с 47,2 до 54,1 рубля. Выросли также затраты на ГСМ, зарплаты водителям и комплектующие.

В городском управлении экономического развития отметили, что стимулирование пассажиров использовать преимущественно безналичные способы оплаты за проезд будет способствовать «выводу из тени» выручки, увеличению налоговых поступлений в бюджет различных уровней, а также эффективному учету пассажиропотока на городских маршрутах.

При расчете тарифа, который с 1 ноября будет действовать во Владивостоке при оплате проезда транспортной картой, комиссия по тарифам использовала метод индексации. Он применяется к действующему тарифу в 28 рублей с использованием индекса потребительских цен за последние два года – это 102,7 % и 103,8 %. Таким образом, тариф при оплате проезда безналичным способом составит 30 рублей.

Разделение по способам оплаты сейчас является первичной при переходе на дифференцированный тариф. Она используется, когда система только внедряется, поскольку не требует дополнительных затрат и изменений в системе входа и выхода пассажиров. Этот способ применяется во многих городах России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]