В строящемся доме на улице Глинки устанавливают окна

На улице Глинки, 26 продолжается строительство многоквартирного дома. С рабочим визитом строящийся объект посетил глава Владивостока Константин Шестаков, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали представители подрядной организации, сейчас строители возводят внутренние перегородки, устанавливают пластиковые окна. Завершается обустройство эксплуатируемой кровли, впоследствии здесь установят детскую площадку и спортивные турники.

«Следующий этап работ - благоустройство прилегающей территории и чистовая отделка квартир, чтобы будущие владельцы смогли сразу заехать в новые квартиры и не тратить время и силы на ремонт», – рассказал заместитель директора подрядной организации ООО «Хоттэй» Вадим Краев.

Отметим, что счастливыми новосёлами этого дома станут 26 владивостокских семей, чье жилье признано аварийным. Это дома на Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31. Граждане получат одно-, двух- и трехкомнатные жилые помещения с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией.

Ожидается, что строительство дома будет завершено до конца года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]