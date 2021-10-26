К теплу подключили 81 % жилого фонда Владивостока

Из 3 416 домов Владивостока к теплу подключены 2 757. Это 81 % жилого фонда. При этом есть несколько ТСЖ, которые по решению собственников сдвинули сроки отопительного сезона на более поздние. О ходе подключения рассказал начальник управления жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Тепловикам необходимо несколько дней, чтобы окончательно отладить гидравлический режим и обеспечить все дома теплом. Сначала заполняются магистральные сети, а затем постепенно наполняются сети в районах и тепло заходит во внутридомовые коммуникации. Кроме того, во Владивостоке есть несколько ТСЖ, которые каждый год отопительный сезон начинают в первых числах ноября, так как погода это позволяет. Просто по решению собственников сроки переносятся. И есть также ряд домов, которые оборудованы тепловыми счетчиками с датчиками температуры, и когда на улице плюсовые температуры, он включает режим экономии».

Специалисты подчеркивают: в любом случае внутридомовые коммуникации находятся в сфере ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Именно от их работы во многом зависит приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. В противном случае через две недели после старта отопительного сезона собственники могут требовать перерасчёт за эти коммунальные услуги.

Узнать, какая УК обслуживает ваш дом, можно здесь, найти контакты - здесь.

По всем возникающим вопросам следует звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 2-222-333.

Телефон горячей линии ВПЭС 209-9000.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]