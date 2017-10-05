Отопительный сезон стартовал в Приморье
В двух муниципалитетах Приморского края идет запуск котельных и подача тепла в социально значимые учреждения. Отапливаются уже 22 объекта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.
По информации регионального министерства ЖКХ, объекты соцкультбыта подключены к теплу в Тернейском районе и Уссурийском городском округе.
«Работают 12 котельных, которые подают тепло в 22 учреждения – преимущественно детские сады. Постепенно, по мере понижения температуры воздуха, подключаются и другие объекты», – уточнили в ведомстве.
Как отметила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, всего к теплу будет подключено 1 706 соцобъектов, 11 848 жилых домов – для этого будут задействованы 836 котельных.
«Сейчас основные мероприятия по подготовке к зиме завершены, некоторые участки, где сейчас еще продолжаются ремонты, будут включены в производственный процесс в ближайшее время», – подчеркнула она.
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