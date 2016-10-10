Власти Приморья рассказали, когда жители крупных городов получат тепло

В Приморье начался отопительный сезон, в первую очередь запускаются котельные в северных районах,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. О том, когда батареи потеплеют в крупных городах, рассказала заместитель председателя Правительства края Елена Пархоменко во время брифинга во вторник, 6 октября.

По словам Елены Пархоменко, по состоянию на утро вторника, 6 октября, в крае заработали 25 котельных, которые обеспечивают теплом 56 социально значимых объектов и 54 жилых дома в Арсеньеве, Уссурийске, Кировском, Красноармейском районах, Пограничном и Тернейском округах.

«Традиционно отопление начинают подавать в жилые дома, когда температура воздуха на улице на протяжении трех суток не превышает восьми градусов тепла. Тогда глава муниципалитета принимает решение о старте отопительного сезона», – пояснила зампред Правительства Приморья.

Она добавила, что всего к теплу будут подключены 1 706 соцобъектов, 11 848 жилых домов – для этого будут задействованы 836 котельных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]