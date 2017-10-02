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В Приморье началась подача тепла в жилые дома

В Приморье началась подача тепла в жилые дома

В Приморье началась подача тепла в жилые дома. Как сообщает "Вести: Приморье", первыми отопление стали получать жители Красноармейского района.

По информации пресс-службы администрации края, в Красноармейском районе уже подключены к теплоснабжению 29 жилых домов, а также восемь соцобъектов. На утро 7 октября в регионе запущено 18 котельных, которые отапливают 45 социально значимых объектов и 29 жилых домов в Арсеньеве, Красноармейском, Пограничном и Тернейском районах.

Специалисты напомнили, что первой территорией, где стартовал отопительный сезон, стал Тернейский район – здесь подача тепла в школы и детские сады начата 24 сентября.

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день составляет 97%.

Всего в Приморье к зиме готово более 800 котельных, которые отапливают почти 1,7 тысячи социально значимых объекта и более 12 тысяч жилых домов.    


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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