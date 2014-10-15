Отопительный сезон стартовал в 15 муниципалитетах Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, отопительный сезон начался в Арсеньеве, Артеме, Дальнереченске, Лесозаводске, Уссурийске, Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Пограничном, Пожарском, Ханкайском, Хасанском, Чугуевском, Яковлевском районах.

Коммунальщики запустили в работу 208 котельных, которые отапливают 443 социальных объекта и 375 жилых домов. В Анучинском, Дальнереченском, Пожарском и Чугуевском районах подключены к теплу все объекты, в остальных муниципалитетах идет поэтапный запуск отопления.

Всего в Приморье к зиме готово более 800 котельных, которые отапливают почти 1,7 тысячи социально значимых объекта и более 12 тысяч жилых домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]