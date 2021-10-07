Тепло начало поступать в жилые дома приморцев

Коммунальщики Приморья подключают к теплу социально значимые объекты и жилой фонд. Первые дома, получившие отопление – в Красноармейском районе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, в Приморье начали работу 23 котельные, которые отапливают 37 объектов соцкультбыта и 14 домов в Красноармейском, Пожарском районах, Пограничном и Тернейском муниципальных округах.

«Начали подключать и жилые дома – на утро 7 октября их запитано 14. В остальных муниципалитетах отопительный сезон стартует исходя из погодных условий», – уточнили в ведомстве.

Всего тепло в течение октября должно поступить в 1 710 социально значимых учреждений и в почти 12 тысяч жилых домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]