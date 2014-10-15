Уже в шести муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон

В Пожарском районе Приморья коммунальщики уже подали отопление в 73 жилых дома, всего на утро 10 октября в крае подключено к теплу 112 жилых домов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в Приморье всего запущены 34 котельные в Арсеньеве, Дальнереченске, Красноармейском, Пожарском, Пограничном и Тернейском районах. Тепло подается в 114 социально значимых учреждений и 112 жилых домов в Красноармейском и Пожарском районах. Первой территорий, где стартовал отопительный сезон, стал Тернейский район – здесь подача тепла в школы и детские сады начата 24 сентября.

В администрации края отмечают, что несмотря на то, что официально подача тепла в жилой фонд начинается с 15 октября, главы муниципалитетов ориентируются на погоду и при необходимости начинают отопительный сезон раньше. Сейчас в городах районах края подготовка к зиме практически завершена, теперь усилия коммунальных служб сосредоточатся на оперативной регулировке внутридомовых систем отопления, тепловых пунктов.

Всего в Приморье к зиме готово более 800 котельных, которые отапливают почти 1,7 тысячи социально значимых объекта и более 12 тысяч жилых домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]