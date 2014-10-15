Новости Экономика

Сегодня, 12:52
 

Уже в шести муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон

Уже в шести муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон

Фото: fccp.co

В Пожарском районе Приморья коммунальщики уже подали отопление в 73 жилых дома, всего на утро 10 октября в крае подключено к теплу 112 жилых домов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в Приморье всего запущены 34 котельные в Арсеньеве, Дальнереченске, Красноармейском, Пожарском, Пограничном и Тернейском районах. Тепло подается в 114 социально значимых учреждений и 112 жилых домов в Красноармейском и Пожарском районах. Первой территорий, где стартовал отопительный сезон, стал Тернейский район – здесь подача тепла в школы и детские сады начата 24 сентября.

В администрации края отмечают, что несмотря на то, что официально подача тепла в жилой фонд начинается с 15 октября, главы муниципалитетов ориентируются на погоду и при необходимости начинают отопительный сезон раньше. Сейчас в городах районах края подготовка к зиме практически завершена, теперь усилия коммунальных служб сосредоточатся на оперативной регулировке внутридомовых систем отопления, тепловых пунктов.

Всего в Приморье к зиме готово более 800 котельных, которые отапливают почти 1,7 тысячи социально значимых объекта и более 12 тысяч жилых домов. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря