Подключение к теплу в Приморье идет в усиленном режиме

Подключение к теплу потребителей идет во всех городах и районах Приморского края. Накануне, 20 октября, подача отопления началась в столице региона, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, на утро 21 октября во Владивостоке подано тепло на 110 из 230 объектов соцкультбыта, в 338 из 3 785 жилых домов.

«Подключение потребителей продолжается, обычно это занимает несколько дней. Во многом быстрая подача тепла в квартиры зависит от расторопности управляющих компаний, чьи специалисты обязаны в кратчайшие сроки устранять неисправности внутридомовых систем», – пояснили в ведомстве.

Работают в усиленном режиме и аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий, так как при заполнении теплотрасс увеличивается и число порывов.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, на сегодняшний день социально значимые объекты и жилой фонд полностью подключены к теплу в 25 муниципалитетах.

«Начали работу 90% котельных, подключено 89,2% объектов соцкультбыта, 62,6% жилых домов. Остальные потребители получат тепло в ближайшие дни», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]