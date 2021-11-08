Новая набережная на Второй Речке набирает популярность среди жителей Владивостока

Первый этап благоустройства набережной в районе Второй Речки завершился во Владивостоке. Здесь обустроили пешеходную зону, смонтировали освещение, установили малые архитектурные формы и спортивную площадку, провели озеленительные работы. В следующем году развитие этой территории будет продолжено, но жителям и гостям города уже пришлось по душе новое место отдыха, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Прекрасное место, открылся такой вид на море. Мы уже на протяжении месяца здесь гуляем. Нам очень нравится», – поделилась впечатлениями местная жительница.

К слову, для того, чтобы открылся живописный вид, с набережной было вывезено более 11 тысяч кубометров мусора.

«Надеемся, что благоустройство будет продолжено, но и сейчас это хорошее место для прогулок», – подчеркивают горожане.

Отметим, что в основу проекта набережной на Второй Речке легли природный образ территории и ее история – в 30-х годах прошлого столетия здесь размещался военный аэродром, а сама улица Русская была взлетно-посадочной полосой. В 1960 году, согласно новому генплану, эта территория была отдана под новый жилой микрорайон.

«Вторую по счету реку от центра Владивостока, впадающую в Амурский залив, первые поселенцы (солдаты) назвали Второй Речкой. Сюда они отправлялись рубить лес для городских построек, а когда в городе появилось штатское население, долина реки стала местом отдыха, рыбалки и семейных прогулок», – рассказали архитекторы.

В настоящее время местом прогулки стал морской берег. Проведенный опрос показал, что горожане рассматривают эту территорию для более разнообразного времяпрепровождения, но не слишком шумного и активного.

Исходя из этого территорию разделили на несколько функциональных зон. Это входная группа – здесь разместилась парковка, отсюда же планируется начать трафик бегового и велосипедного маршрутов. Далее идут прогулочная зона и пляж. Спортивная зона оборудована воркаут-площадкой и тренажерами. В следующем году работы будут продолжены.

Также сейчас завершается благоустройство набережной в районе улицы Татарской.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» новую жизнь обретут шесть общественных пространств Владивостока. Общественная территория на сопке Бурачка и прогулочная зона на улице Тунгусской уже открыты для горожан и гостей приморской столицы. В ближайшее время работы будут завершены в сквере Комсомольцев и Матросском сквере.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]