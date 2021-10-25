Современную детскую площадку устанавливают на набережной на улице Татарской

Набережная в районе улицы Татарской во Владивостоке обретает черты благоустроенного общественного пространства. Здесь уже установлены спасательная вышка, раздевалки, смонтировано освещение, выведены коммуникации под душевые, завершается укладка брусчатки, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Параллельно ведется монтаж пергол (навесов) и многофункционального павильона, в котором разместится общественный туалет. Также строители приступили к обустройству детской площадки. Всё оборудование было доставлено во Владивосток из Чехии. Об этом рассказали сотрудники Дирекции общественных пространств во время визита на строительный объект главы города Константина Шестакова.

«Это будет современная детская площадка без «кричащих» ярких цветов. Все оборудованию соответствует ГОСТам и является безопасным для детей», – отметил заместитель директора по эксплуатации Дирекции общественных пространств Артём Кайсин.

К слову, безопасным местом отдыха будет и сама набережная. До конца года здесь установят камеры видеонаблюдения.

В следующем году благоустройство будет продолжено. На территории обустроят велодорожку и смонтируют игровую зону.

Отметим, что прибрежная территория в районе улицы Татарской очень популярна среди жителей Владивостока. В теплое время года эту локацию используют как зону отдыха и фотосессий, зимой здесь занимаются подледной рыбалкой.

Основная философия концепции развития этой территории – рассказ о прошлом с помощью наполнения места различными культурами и традициями.

«Набережная Татарка – уникальное место со своим ярким колоритом и идентичностью. Цель нашего проекта – организовать здесь доступное место отдыха у воды, связать набережную с тканью города и соединить ее с набережной на Второй Речке. А также создать комфортную пешеходную и транспортную доступность», – отметили создатели концепции развития этой территории из архитектурного бюро «Море».

В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» новую жизнь обретут шесть общественных пространств Владивостока. Общественная территория на сопке Бурачка и прогулочная зона на улице Тунгусской уже открыты для горожан и гостей приморской столицы. В ближайшее время работы будут завершены в сквере Комсомольцев и Матросском сквере.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]