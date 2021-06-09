Благоустроенный пляж в районе улицы Татарской появится во Владивостоке уже в сентябре

Благоустройство пляжа в районе улицы Татарской началось во Владивостоке. Сейчас на участке работает тяжелая техника – строители ровняют площадку, параллельно очищая прибрежную зону от скопившегося здесь мусора. Но уже в сентябре здесь появится комфортное место отдыха для горожан, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Пляж в районе улицы Татарской популярен среди жителей Владивостока, в частности среди жителей микрорайона Вторая Речка. В теплое время года пляж используют как зону отдыха и для фотосессий. В зимнее время здесь активно занимаются подледной рыбалкой.

В 2020 году набережная вошла в перечень приоритетных территорий для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Согласно проекту, у въезда на набережную будет располагаться парковочное пространство. Сам пляж будет поделен на две части – активную и тихую зоны.

«В этом году город получит полноценный функционирующий пляж. Здесь обустроят зону с лежаками, установят туалеты, душевые и раздевалки, смонтируют покрытие. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также не парковать автотранспорт в зоне строительных работ», – отметил руководитель Дирекции общественных пространств администрации Владивостока Салават Галиев.

Отметим, что работы по благоустройству также начались и на пляже в районе Второй Речки. Всего в этом году новую жизнь обретут шесть территории. Помимо двух набережных это сквер на улице Ульяновской, сквер Комсомольцев, общественная территория на сопке Бурачка и прогулочная зона на улице Тунгусской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]