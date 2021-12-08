Заасфальтированный съезд, велосипедная дорожка и благоустроенный пляж появятся на Ахлёстышева до конца года

В районе мыса Ахлёстышева на острове Русский во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству территории по заказу администрации города. Помимо второй очереди работ по реконструкции пляжа, здесь началось обустройство первого участка велодорожки. Также подрядчик заасфальтировал съезд к пляжу от улицы Академика Касьянова, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Первый участок велосипедной дорожки будет протяженностью 1250 метров. Он появится вдоль мыса Ахлёстышева до конца года благодаря финансированию от Минвостокразвития и краевого агентства по туризму. Подрядная организация приступила к асфальтированию.

«Трассировка маршрута в основном проходит по существующей грунтовой дороге. Покрытия будут выполнены из асфальта на основных участках трассы, фрагментами будет просечной металлический лист на сваях в болотистой местности. Дорожка представляет собой выделенную полосу для пешехода, отдельно для велосипедиста в обе стороны, разделительную полосу», – сообщили в Дирекции общественных пространств.

Также уже появился асфальт на месте грунтовки на участке дороги, ведущей к пляжу от улицы Академика Касьянова в районе Приморского океанариума. Теперь проезд к месту отдыха для жителей и гостей города стал комфортнее.

Параллельно продолжается благоустройство пляжной зоны. Напомним, в прошлом году здесь проводили работы первого этапа – сделали планировку территории, подготовили инженерные сети, обустроили деревянный настил и террасы, а также проложили под землёй системы освещения и электроснабжения.

«Также строители выполнили прокладку инженерных сетей и подготовили коммуникации для размещения общественных туалетов», – уточнили в Дирекции общественных пространств.

Отметим, что в результате благоустройства у жителей города появится новая зона отдыха. На территории предусмотрена входная зона с парковкой и входной распределительной площадью. Набережную вдоль береговой линии оборудуют необходимыми объектами инфраструктуры для пляжа (здесь разместят многофункциональный теневой навес с павильонами кафе, прокатом и туалетом), а территорию самого пляжа – разными типами спусков к воде. Также здесь предусмотрено игровое и спортивное пространство. Кроме того, появится площадка под барбекю, территория кемпинга и тихого отдыха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]