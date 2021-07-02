Работы на пляже в районе улицы Татарской - в самом разгаре

На пляже в районе ул. Татарской работают экскаваторы и дорожная техника. Уже в сентябре на этом месте появится полноценный функционирующий пляж. Здесь обустроят зону с лежаками, установят туалеты, душевые и раздевалки, смонтируют пешеходные дорожки. Территорию будущего пляжа осмотрели и. о. главы Владивостока Константин Шестаков, депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков, заместитель главы администрации города Азат Ислаев и специалисты профильных управлений мэрии, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Прибрежная территория в районе улицы Татарской – любимое место многих жителей Второй Речки. В теплое время года эту локацию используют как зону отдыха и фотосессий, зимой здесь занимаются подледной рыбалкой. Согласно проекту благоустройства, пляж поделят на две части – активную и тихую зоны. У въезда на набережную будет располагаться парковочное пространство. Сейчас на объекте ведутся прокладка инженерных коммуникаций и работы по подготовке участка к обустройству покрытий.

Благоустройство набережной пройдет в два этапа, но большая часть работ будет выполнена в этом году.

«Как человек, который когда-то жил неподалеку, могу точно сказать, что пляж всегда пользовался популярностью. Но, конечно, он должен выглядеть по-другому и радовать не только жителей Второй Речки, но и всех владивостокцев. Работы по благоустройству ведутся. Также переговорили с инвесторами, которые планируют благоустроить территорию напротив пляжа. Это будут спортивные объекты: открытые и закрытые теннисные корты и площадки для пляжного волейбола. Кроме того, будут оборудованы паковочные места и вся необходимая инфраструктура. Первые изменения пляжа можно будет увидеть уже в сентябре. Часть работ будет сделана в следующем году, а теннисные корты инвесторы обещают полностью обустроить к 2023 году», - рассказал Константин Шестаков.

Отметим, что работы по благоустройству также начались и на пляже в районе Второй Речки. Всего в этом году новую жизнь обретут шесть общественных пространств Владивостока. Помимо двух набережных это сквер на улице Ульяновской, сквер Комсомольцев, общественная территория на сопке Бурачка и прогулочная зона на улице Тунгусской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]