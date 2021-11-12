Во Владивостоке питание детей на особом контроле

В школах и детских садах Владивостока проводятся проверки питания. Специальные ревизионные комиссии выезжают в учреждения образования, проверяют вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. А также устранены ли недочеты, которые показали прошлые проверки. Все визиты незапланированные, сотрудники учреждений заранее о них не знают, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

11 ноября проверяющими стали сотрудники мэрии и глава Владивостока Константин Шестаков. В ходе рабочей поездки он побывал в лицее № 41, а также в детском саду №166.

«Я убежден, что самыми лучшими контролёрами детского питания являются родители, - подчеркнул Константин Шестаков. - Именно поэтому в школах Владивостока созданы инициативные группы родителей, которые регулярно следят за качеством блюд. С детскими садами ситуация немного сложнее, так как больше ограничительных мер для входа на кухню. Но совместно со специалистами мы сейчас проработаем все организационные моменты. И в будущем в детских садах Владивостока родители точно так же смогут следить за питанием».

Проверки включают в себя осмотры холодильников, помещений для хранения продуктов, получение ответов на вопросы: все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания.

Такой подход помогает сделать процесс питания детей качественным. В случае возникновения претензий заведующие детскими садами и директора школ оформляют их письменно в адрес поставщика продуктов. Поставщик, в свою очередь, обязан оперативно устранить все недочеты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]