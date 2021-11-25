Перспективы наращивания мультимодальных перевозок из Японии обсудили на VII Бизнес-форуме КСТП

VII Бизнес-форум «Транссиб в системе евро-азиатских перевозок: новые возможности и перспективы» накануне был проведён в онлайн формате международным Координационным советом по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Ассоциацией транссибирских интермодальных операторов Японии (TSIOAJ), сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Участники знаковой дискуссии – члены и партнеры КСТП, TSIOAJ, представители государственных и дипломатических структур обеих стран, Российских железных дорог, международных организаций и бизнес-сообщества – в числе актуальных вопросов развития железнодорожной и портовой инфраструктуры Дальневосточного региона обсудили вопросы ключевой роли «Восточного Порта» в осуществлении мультимодальных перевозок из Японии по Транссибирскому маршруту.



Эксперты и участники форума были единодушны в том, что логистический кризис последних лет наглядно показал, что Транссибирский коридор является важным и перспективным направлением для наращивания грузопотока со странами АТР и, в частности, с соседней Японией. Важным условием для этого является развитие транспортной инфраструктуры южного Приморья.



Одним из ключевых в рамках бизнес-диалога стало выступление директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирины Ольховской, которая акцентировала внимание собравшихся на том, что сегодня сдерживающим фактором для стабильной логистики экспортно-импортных перевозок является профицит портовых мощностей на тихоокеанском побережье России и дефицит провозной способности железной дороги на Восточном полигоне.



"Сейчас у нас создался очень большой профицит портовых перевалочных мощностей. Он достигает 133 миллиона тонн, в том числе по Востоку страны – порядка 70 миллионов тонн. На Дальнем Востоке мы видим, что со стороны Российских железных дорог предпринимаются титанические усилия по обеспечению перевозок возросшего объёма практически всех грузов – угольных, неугольных, а также контейнерных. К настоящему времени рост объёмов отгрузки угля в адрес портов Дальнего Востока, по сравнению с «непандемийным» 2019-м годом, составил 11 процентов – и это очень серьёзный результат".



Вместе с тем Ирина Владимировна отметила и высокий потенциал российско-японского сотрудничества в области мультимодальных перевозок, приведя в пример успешную реализацию частного инвестиционного проекта по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» с применением современного японского оборудования и стабильный рост объёмов перевалки угольной продукции в адрес потребителей Страны восходящего солнца:



"У нас достаточно системное сотрудничество с Японией – как по производственной деятельности, так и по технологической. Именно благодаря компаниям Marubeni и Mitsui Miike Machinery мы реализовали проект Третьей очереди «Восточного Порта», обеспечивая поставку высококачественной японской специализированной «угольной» техники для терминала – это реклаймеры, стакеры, комплексы конвейерных линий, протяжённостью более 5-ти километров, судопогрузочные машины. По итогам такого сотрудничества мы видим, что по перевалке мы достаточно хорошо прирастаем, и объём грузооборота Порта в части японских потребителей достиг уже 42-х процентов. Мы считаем, что это очень хороший показатель", – подчеркнула Ирина Ольховская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]