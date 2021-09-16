Трансъевразийские маршруты: тенденции, вызовы, перспективы развития. О роли КСТП в организации «зелёных», надёжных, безопасных мультимодальных коридоров

В рамках ХХX Пленарного заседания Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам члены КСТП обсудили в формате Открытого диалога не только результаты по выполнению решений, принятых на XXIX Пленарном заседании КСТП 5-6 ноября 2020 года, но также текущие и будущие планы организации трансъевразийских мультимодальных сообщений, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Руководители государственных органов, железных дорог, транспортных, экспедиторских организаций и ассоциаций, отраслевой науки представили свое видение перспектив развития транспортных связей и роль КСТП в этой деятельности, доложили о реализуемых передовых решениях и методиках реагирования на современные глобальные вызовы, стоящие перед транспортной системой.

Существенный блок дискуссий был направлен на обсуждение устойчивости роста контейнерных перевозок. В рамках этой темы акцентировали внимание на вопросах создания конкурентоспособных транспортно-логистических продуктов, предложили меры по повышению эффективности грузоперевозок в международном сообщении с использованием инфраструктуры железных дорог и морских портов – членов КСТП, поделились опытом внедрения безбумажного документооборота, интеллектуальных систем и технологий в целях обеспечения ускорения перевозок грузов в международном сообщении, затронули вопросы обеспечения сохранности грузов, практику применения электронных пломб, страхование грузов и некоторые другие. В ходе заседания докладчики озвучили данные по грузообороту, обсудили тенденции изменения номенклатуры грузовой базы, а также поделились опытом поддержания конкурентных позиций морских портов, среди которых – диверсификация грузовой работы, оптимизация издержек, приоритетное развитие обработки контейнеров.

В ходе открытого диалога об основных тенденциях организации мультимодальных перевозок в евроазиатском сообщении, отметив что Дальний Восток становится все более важным с точки зрения международных транспортных пунктов, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская в том числе рассказала о диверсификации бизнеса холдинга на Дальнем Востоке.

"АО «Восточный Порт» на сегодняшний день обладает соответствующими технологическими возможностями для обеспечения конкурентного преимущества специализированных мощностей Третей очереди угольного комплекса, но и для устойчивой логистики экспортно-импортного контейнерного грузопотока на мощностях универсального комплекса. Однако при этом крайне важно в работе российских железных дорог не осуществлять порожний грузопоток платформ, так как экспортно-импортный грузопоток предполагает осуществление «замкнутого» перевозочного процесса", – пояснила Ирина Ольховская.

В 2020 году объем неугольной продукции составил 17200 вагонов. За 8 месяцев 2021 года предприятие обработало 14000 вагонов с металлопродукцией. «Для нас это – трансформация универсального специализированного комплекса в мультимодальный экспортно-ориентированный хаб. Учитывая сжатые сроки реализации данного проекта – это хороший результат», - отметила Ирина Ольховская.

Проект по перевалке контейнеров стартовал в 2020 году. За 8 месяцев была осуществлена перевалка 7378 TEU. В настоящий период задействовано 2 причала, текущая мощность составляет 29000 TEU в год. В 2022 году в рамках второго этапа будет выделено 3 причала, мощность комплекса с учетом модернизации и покупки новой техники составит 87600 TEU. Третий этап увеличит мощность до 116 800 TEU. На железнодорожных путях ППК 1 уже формируются контейнерные поезда. Инвестиции в инфраструктуру на втором этапе составят 463 млн рублей, на третьем – 346 млн рублей. Третий этап предполагает полномасштабное использование всех 4 причалов для обработки контейнерного потока.

Одной из задач данного проекта Ирина Ольховская считает необходимость организации максимально оперативного таможенного контроля. С этой целью ведется работа по внедрению в функционал таможенных процессов МИДК (Мобильный инспекционно–досмотровый комплекс), который значительно сократит временные затраты на проведение досмотровых операций за счет использования рентгеновского сканирования без вскрытия контейнеров. Планируется приобретение и установка соответствующего программного обеспечения для подачи информации о контейнерах в онлайн режиме, что позволит существенно увеличить пропускную способность терминала. Комплекс будет обеспечивать возможность приема и обработки судов до 20 000 тонн дедвейта и 25 метров эйр драфта.

"В рамках реализации нашего другой проекта – Морского порта в бухте Троицы – уже на прошлой неделе впервые был обработан транзитный импортный контейнерный грузопоток", – подчеркнула топ-менеджер УГМК.

Ирина Ольховская особенно обратила внимание участников КСТП на то, что для организации устойчивой логистики контейнерного оборота, с учетом его чувствительности и требовательности к качеству перевозочного процесса, к срокам доставки, гарантиям, важно обеспечить не только терминальные мощности, но и увеличение пропускной способности российских железных дорог. В рамках реализации проектов БАМа и Транссиба осуществляются уникальные решения на участке Хабаровск-Смоляниново. Однако, по мнению Ирины Ольховской, крайне важно проложить работы и реализовать проект в том числе на участке Смоляниново – Находка-Восточная с учетом большого количества предприятий в этом узле.

"Мы просим ОАО «РЖД» и КСТП обратить особое внимание на этот вопрос, учитывая, что и у нас, и у других участников рынка есть серьезные планы по развитию контейнеризации. Первый этап по обходу, участок Хабаровск–Смоляниново, реализован, однако, чтобы не сдерживать терминальные контейнерные мощности, сделать участок «сквозным» стоит продолжить работу и на участке Смоляниново – Находка-Восточная. В случае нереализации этого проекта мы прогнозируем серьезный дефицит пропускной способности на так называемой «последней миле», – пояснила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК».

Сейчас в плане мероприятий ОАО «РЖД» есть обход №1 – это Шкотово – Смоляниново. Для организации срочного оперативного увеличения пропускной и провозной способностей для контейнерных терминалов, требующих скоростей, оптимальным решением Ирина Владимировна видит проведение мероприятий по модернизации действующей инфраструктуры: «Строительство новой инфраструктуры, ее прокладка сквозь хребты и тоннели – достаточно долгосрочный и ресурсозатратный проект».

"Сегодня мы активно ведем работу по диверсификации бизнеса в сторону контейнеризации, планируем привлечение всех грузов, в том числе зерновых, в Зарубино, контейнерных – в «Восточный Порт». Для страны важны все грузы", – подчеркнула Ирина Ольховская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]