Перспективы реализации цифровых технологий для развития транспортной отрасли страны обсудили на ПМЭФ-2021

Повышение конкурентоспособности ключевых российских транспортных коридоров на фоне глобальных торговых войн, санкций и пандемии COVID-19 за счет развития бесшовной грузовой логистики с применением электронного документооборота и повсеместного внедрения цифрового управления транспортной системой обсудили в ходе сессии «Российские транспортные коридоры для мировой логистики: технологично, эффективно, надежно» в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Об успешном опыте внедрения цифровых технологий и электронного документооборота в деятельность АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь» рассказала приглашенный эксперт сессии, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

«Для нас цифровизация – это технологичность перевозочного процесса, тот оптимум, который нам всем необходим. Благодаря цифровизации и эффективному сотрудничеству с ОАО «Российские железные дороги» сегодня по нашему северо-западному направлению достигнут огромный прогресс. Мы совместно увеличили мощность грузоперевалки терминала на 30% без инвестиций с помощью цифровизации и грамотно выстроенного технологического процесса, который мы называем технологией «виртуальной сцепки». Данный способ управления поездами позволяет существенно сократить межпоездной интервал.

Мы бы хотели распространить этот опыт на наш дальневосточный проект - крупнейший специализированный терминал АО «Восточный Порт», который можно назвать одной из ключевых точек Дальневосточного транспортного узла, являющегося основным звеном так называемого коридора «Восток-Запад». Сегодня совершенно очевидно, что станция Находка-Восточная критически важна. Эффективная работа этого хаба напрямую зависит от пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры, развития которой можно достичь как строительством, так и внедрением технических и технологических мероприятий. Мы считаем, что этого можно достичь в максимально короткие сроки и без серьезных инвестиций с применением уже опробованных технологий. Нами сформировано соответствующее предложение ОАО «РЖД», и мы надеемся на плодотворное сотрудничество с нашими партнерами», - рассказала Ирина Ольховская.

Однако, даже на текущий момент крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной перевалке угля АО «Восточный Порт» можно назвать лидером стивидорной отрасли не только Дальневосточного региона, но страны в целом. За 20 лет компания отгрузила на экспорт свыше 360 млн тонн премиальной угольной продукции отечественных производителей.

Блестящие результаты во многом были достигнуты портовиками благодаря высокому профессионализму и слаженной работе специалистов на всех уровнях, Кроме того, эффективная работа предприятия по внедрению наилучших доступных технологий в перевалке грузов обеспечивает максимальную экологическую безопасность, а также абсолютное следование нормам и требованиям соответствующих международных стандартов по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]