АО «Восточный Порт» принимает участие в работе юбилейной Транспортной недели

Крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной перевалке угля – АО «Восточный Порт» – представит собственный опыт применения наилучших доступных технологий закрытой перевалки угольной продукции, реализации масштабных инфраструктурных и экологических проектов на юбилейном XV Международном Форуме и Выставке «Транспорт России – 2021», сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Главное событие транспортной отрасли страны традиционно пройдёт на площадке «Гостиного двора» в Москве с 16 по 18 ноября.



Форум «Транспорт России» ежегодно собирает тысячи профессионалов отрасли и десятки тысяч посетителей. В 2021 году на площади свыше 3900 кв. метров новейшие разработки в области транспорта представят более 90 экспонентов. Главной точкой притяжения экспозиции, как и в прошлом году, станет шоурум национальных проектов. Посетителей ждут экспозиции с презентациями новейших разработок и премьер в области транспорта. АО «Восточный Порт» традиционно среди ключевых участников мероприятий форума.



Тема наилучших доступных технологий, раскрытая УГМК-Портовые активы в рамках фотовыставки на площадке юбилейного транспортного форума в столице России, во многом перекликается с тематикой 2021 года, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным «Годом науки и технологий». На выставке портовиков отражена производственная деятельность одного из самых высокотехнологичных угольных терминалов страны, которая ведется стивидором с применением современного оборудования, с использованием наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие на окружающую среду. В частности, это конкурентные преимущества порта – многоступенчатая магнитная очистка угля, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника, система крытых конвейерных линий с пересыпными станциями, всесезонная система пылеподавления «сухой туман» с одновременной аспирацией и последующей многоступенчатой фильтрацией осаженной пыли, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.



Одним из ключевых событий работы АО «Восточный Порт» на полях юбилейного отраслевого форума станет подписание знакового соглашения об участии «восточников» в стратегическом проекте «Углеродно-нейтральный транспорт», основной целью которого будет присоединение стивидорной компании из Находки к одноимённому Консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта. В рамках соглашения участники Консорциума будут вместе работать на благо достижения национальных целей развития РФ на период до 2030 года, в том числе осуществлять обеспечение развития приоритетных направлений научно-технологического развития страны, транспортной отрасли и социальной сферы, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, новых творческих и социально-гуманитарных проектов.



Сегодня, 16 ноября 2021 года, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская примет участие в работе панельной дискуссии «Инфраструктура vs Тариф. Поиск конструктивных решений», организованной УГМК-Портовые активы. В ходе мероприятия его участники планируют обсудить соотношение развития инфраструктуры с тарифообразованием, достижение устойчивой, прозрачной и долгосрочной тарифной политики с учетом актуальных требований рынка и другие вопросы, а также сообща найти пути их решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]