На площадке ПМЭФ-2021 АО «Восточный Порт» и Академия «Борей» заключили соглашение о поставках оборудования для модернизации системы всесезонного пылеподавления на крупнейшем угольном терминале России

Компания АО «Восточный Порт», крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угольной продукции, и ООО «Академия промышленного пылеподавления «Борей», официальный эксклюзивный представитель известного европейского производителя оборудования для промышленного пылеподавления EmiControls, заключили соглашение о сотрудничестве, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Церемония подписания документа состоялась в рамках деловой программы стартового дня XXIV Петербургского международного экономического форума. Документ о намерениях сторон скрепили подписями управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и заместитель управляющего ООО «АкадПП «Борей» Михаил Дудин в присутствии почётного гостя церемонии – директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирины Ольховской. Предметом соглашения является изготовление и поставка оборудования «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации для судопогрузочных машин» в адрес приморской стивидорной компании.

"Это не первый наш совместный проект с АО «Восточный Порт», мы благодарим наших коллег за доверие и готовы и дальше реализовывать самые сложные экологические проекты по пылеподавлению, не имеющие мировых аналогов", - отметил заместитель управляющего ООО «АкадПП «Борей» Михаил Дудин.

На всех этапах перегрузки угля на морской транспорт АО «Восточный Порт» применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В рамках реализации собственной комплексной экологической программы (сумма инвестиций – свыше 6 млрд руб.), в сотрудничестве со специалистами ООО «АкадПП «Борей», также являющегося партнёром ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и АО «Ростерминалуголь», специалисты АО «Восточный Порт» провели глубокую модернизацию круглогодичных систем пылеподавления. В 2019-20 годах были успешно внедрены в производство всесезонные мобильные системы пылеподавления: движущиеся по рельсам автономные портальные комплексы с мощными снегогенераторами и системы, распыляющие воду под высоким давлением с вершин стрел стакеров и судопогрузочных машин. Во многих решениях при внедрении данных технологий были применены собственные уникальные разработки специалистов АО «Восточный Порт», не имеющие аналогов в мировой практике.

"Сегодня АО «Восточный Порт» является флагманом в портовой отрасли страны по применению наилучших доступных технологий в пылеподавлении, это единственный терминал, имеющий ветропылезащитные сооружения общей длинной 3100 м, высотой более 20 м и площадью свыше 33 тыс. м2, систему орошения и снегогенерации, покрывающей куполом огромную территорию угольных складов единовременной емкостью 1,4 млн тонн, закрытые в/о и систему аспирации и фильтрации воздуха закрытых конвейерных галерей и пересыпных станций, очистных сооружений", - отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

В 2020 году, вопреки пандемии, АО «Восточный Порт», грузооборот которого составляет 15% всего экспорта угля через морские порты России, продолжил движение вверх по всем основным направлениям производственной деятельности. Цифры говорят сами за себя. В минувшем году стивидорная компания выдала на экспорт 27,95 млн тонн высококачественной угольной продукции, что практически на 2,44 млн тонн больше, чем в предыдущем «безковидном» году. По итогам 2020-го года компания уверенно удержала лидирующие позиции в пятёрке крупнейших налогоплательщиков Приморского края.

В январе 2021 года АО «Восточный Порт» добился рекордных показателей – за 20 лет стивидорная компания отгрузила на экспорт свыше 360 млн тонн премиальной угольной продукции отечественных производителей. В XXI веке к берегам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Республики Индия от причалов АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля отправились 225 крупнотоннажных балкеров общим дедвейтом более 30 млн тонн. Блестящие результаты во многом были достигнуты портовиками благодаря высокому профессионализму и слаженной работе трудовых коллективов угольного терминала, а также применению наилучших доступных технологий в перевалке грузов, обеспечивающих экологическую безопасность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]