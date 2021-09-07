Фотовыставка АО «Восточный Порт» вызвала живой интерес у посетителей и участников ВЭФ-2021

Специализированная фотовыставка «Наилучшие доступные технологии», представленная УГМК-Портовые активы и крупнейшим в России специализированным терминалом по высокотехнологичной перевалке угля – компанией АО «Восточный Порт» – на площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ), вызвала живой интерес у гостей и участников масштабного международного мероприятия, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Перекликаясь с тематикой 2021 года, который ранее был объявлен Президентом России Владимиром Путиным «Годом науки и технологий», на фотовыставке портовиков отражена производственная деятельность одного из самых высокоэкологичных угольных терминалов страны с применением современного оборудования и использования наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие на окружающую среду. В частности, это конкурентные преимущества порта – многоступенчатая магнитная очистка угля, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника – стакеры, реклаймеры, закрытые вагоноопрокидыватели, система крытых конвейерных линий с пересыпными станциями, всесезонная система пылеподавления «сухой туман» с одновременной аспирацией и последующей многоступенчатой фильтрацией осаженной пыли, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

За три дня работы ВЭФ-2021 с экспозицией находкинских стивидоров смогли ознакомиться тысячи человек, среди которых – депутат Государственной Думы РФ нынешнего созыва Виктория Николаева, глава администрации Находкинского городского округа Тимур Магинский, другие представители политической и бизнес-элиты. Мини-экскурсию для VIP-гостей выставки провели управляющий директор компании Вадим Байбак и начальник службы по связям с общественностью, социальной работе и взаимодействию с государственными органами АО «Восточный Порт» Олег Альмакеев. Помимо вышеперечисленной информации, представители руководства стивидорной компании отметили, что «Восточный Порт» является крупнейшим экологическим инвестором Дальнего Востока – только последние 3 года в реализацию мероприятий было направлено 6 миллиардов рублей.

"Поражают масштабы технической оснащённости и мощи вашего предприятия", – поделилась после осмотра выставки Виктория Николаева. – "Желаю «Восточному Порту» всегда быть флагманом в своей отрасли, примером для других компаний, в первую очередь, в области экологии и охраны окружающей среды, работать на благо наших соотечественников и нашего государства."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]