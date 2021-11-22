Компания «Восточный Порт» приняла участие в работе юбилейной Транспортной недели в Москве

Крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной перевалке угля АО «Восточный Порт» на площадке XV Международного Форума и Выставки «Транспорт России – 2021» представил собственный опыт применения наилучших доступных технологий закрытой перевалки угольной продукции и реализации масштабных инфраструктурных и экологических проектов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО "Восточный Порт", главное событие транспортной отрасли страны традиционно состоялось на площадке «Гостиного двора» в Москве с 16 по 18 ноября. Форум «Транспорт России» ежегодно собирает тысячи профессионалов отрасли и десятки тысяч посетителей. В 2021 году на площади свыше 3900 кв. метров свои разработки в области транспорта представили более 90 экспонентов. Главной точкой притяжения, как и в прошлом году, стал шоурум национальных проектов. Посетители смогли здесь ознакомиться с презентациями новейших разработок и премьер в области транспорта. АО «Восточный Порт» традиционно был представлен среди ключевых участников мероприятий форума. Тема наилучших доступных технологий, раскрытая АО «Восточный Порт» в рамках фотовыставки на площадке юбилейного транспортного форума в столице России, во многом перекликалась с тематикой 2021 года, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным «Годом науки и технологий». На фотовыставке портовиков, которую в течение Транспортной недели посетили тысячи посетителей, была отражена производственная деятельность одного из самых высокотехнологичных угольных терминалов страны, ведущаяся стивидором с применением современного оборудования, с использованием наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие на окружающую среду.

Одним из ключевых событий работы АО «Восточный Порт» на полях XV Международного Форума и Выставки «Транспорт России – 2021» стало подписание знакового соглашения об участии «восточников» в стратегическом проекте «Углеродно-нейтральный транспорт», в рамках которого «Восточный Порт» присоединился к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта с целью развития проекта. Участники консорциума объединят усилия с целью развития приоритетных направлений развития РФ на период до 2030 года, в том числе, транспортной отрасли и социальной сферы.

Также знаковой в деловой программе форума стала панельная дискуссия «Инфраструктура vs Тариф. Поиск конструктивных решений», организованная портовыми активами УГМК. Участники мероприятия – руководители крупнейших в стране транспортных и логистических компаний, а также представители деловых кругов и российских государственных органов – выступили с докладами, обсудили актуальные темы соотношения развития транспортной инфраструктуры с тарифообразованием и другие вопросы, а также сообща искали пути их решения.

Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская обратила внимание участников дискуссии на то, что основным путем сокращения транспортных издержек всех участников перевозочного процесса в адрес крупнейшего, высокотехнологичного специализированного терминала на Дальнем Востоке АО «Восточный Порт» является опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры к транспортному узлу Восточный-Находка. Топ-менеджер УГМК предложила использовать положительный опыт, который РЖД реализовали на других магистралях, использовать виртуальную сцепку и, завершая строительство обхода Шкотово-Смоляниново, построить ещё два обхода – Смоляниново-Тигровый и Тигровый-Партизанск в направлении Находкинского транспортного узла.

– Все эти проектные работы практически реализованы, всё это возможно сделать, и мы считаем, что в ближайшей перспективе данные задачи по силам всем участникам процесса путём совместных усилий, – отметила Ирина Владимировна.

Оформление фотовыставки, оригинальность и высокое качество экспонатов были отмечены не только многочисленными гостями и профессиональными участниками отрасли, но также организаторами Форума. Объединенный стенд получил диплом «За актуальность и профессионализм представленной экспозиции».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]