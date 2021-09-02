АО «Восточный Порт» принимает участие в работе VI Восточного экономического форума во Владивостоке

Крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной перевалке угля – АО «Восточный Порт» ­­– представит собственный опыт применения наилучших доступных технологий закрытой перевалки угля и реализации программ социального развития на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Традиционное международное мероприятие пройдёт на базе кампуса Дальневосточного федерального университета со 2 по 4 сентября, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

В 2021 году, который объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом науки и технологий, объединённый стенд Минтранса России представил на Восточном экономическом форуме АО «Восточный Порт» флагманом стивидорной отрасли России по закрытым технологиям перевалки угля, соответствующим всем нормами и правилам природоохранного законодательства. С целью обеспечения высокой экологической безопасности производственных процессов предприятие в своей деятельности использует соответствующие высокотехнологичное оборудование: вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов. Экспозиция стенда АО «Восточный Порт» описывает весь комплекс наилучших доступных технологий (НДТ), согласно справочнику НДТ, утверждённому в 2019 году, обеспечивающих предприятию высокую экологическую безопасность и экономическую эффективность. Частью экспозиции является макет Ледовой арены, строительство которой «Восточный Порт» ведёт во Врангеле, а также видео материалы о производственных мощностях терминала и достижениях Комплексной экологической программы предприятия.

В том числе, на отдельном стенде «Улицы Дальнего Востока» представлена голографическая дополненная реальность макета вагоноопрокидывателя, демонстрирующая процесс по выгрузке угля и наглядно показывающая работу системы аспирации, сухого тумана, пылеподавления и других наилучших доступных технологий, действующих внутри закрытого здания комплекса. Интерактивная видеостена стенда транслирует информацию о базовых точках добычи и отгрузки угля ­(на Кузбассе, в Якутии и в Хакасии) и путях его доставки иностранным потребителям в страны АТР и Республику Индия.

3 сентября одним из важных событий участия АО «Восточный Порт» в работе VI «Восточного экономического форума» станет подписание соглашения о сотрудничестве с Национальным научным центром морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН по финансовой поддержке исследовательской деятельности учреждения. В качестве информационно-культурного мероприятия стивидорная компания организовала фотоэкспозицию, посвящённую наилучшим доступным технологиям, применяемым АО «Восточный Порт». На сцене «Улицы Дальнего Востока» юные спортсмены команды по тхэквондо «Восточник» порадуют гостей форума своим выступлением.

В ходе работы ВЭФ планируется посещение стенда Министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]