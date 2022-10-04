Работники АО «Восточный Порт» поддержали акцию «10000 шагов к жизни»

Многочисленная команда стивидорной компании «Восточный Порт» – работники предприятия, их семьи, юные спортсмены-«восточники» и волонтёры Фонда «Восточный Порт» вместе с сотнями жителей Находки, Врангеля и Ливадии традиционно приняли участие во всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Мероприятие состоялось на площадках и дорожках Городского парка культуры и отдыха – здесь были представлены средние общеобразовательные школы Находкинского городского округа, детские сады, трудовые коллективы, спортивные клубы и объединения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО "Восточный порт", впервые спортивно-оздоровительная акция «10 000 шагов к жизни» проводилась в нашей стране 7 лет назад и была основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить в день до 10 тысяч шагов для поддержания нормальной физической активности человека.

Среди сотен горожан «восточники» выделялась своей многочисленностью и яркой корпоративной атрибутикой. Акция стартовала выступлениями детских и физкультурных коллективов, продолжившись динамичной коллективной зарядкой. После разминки команда «восточников» вместе с остальными участниками мероприятия прошла дистанцию в 10 тысяч шагов по асфальтированным дорожкам парка.

Поддержка физкультуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики АО «Восточный Порт». Спортсмены предприятия бесплатно тренируются в собственном спорткомплексе «Восточник», для них приобретается самый современный спортинвентарь. В рамках реализации Фондом «Восточный Порт» программы социального развития «Спорт» стивидорная компания оказывает помощь развитию молодёжного спорта, а также физкультурно-оздоровительного движения.





СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (мкр. посёлок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот Порта в 2021 году составил 26,57 млн тонн грузов различной номенклатуры.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]