Сотрудникам ОАО «УГМК» и АО «Восточный Порт» вручили награды Министерства транспорта РФ

Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская награждена медалью Министерства транспорта РФ «За строительство транспортных объектов». Высокую награду Ирине Владимировне вручил министр транспорта РФ Виталий Савельев в Москве на торжественной церемонии чествования лучших работников транспортных компаний России, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Медалями «За строительство транспортных объектов» непосредственно на своих предприятиях будут награждены: Сергей Ерыпалов ­– директор по капитальному строительству и инвестициям ОАО «УГМК», Вадим Байбак – управляющий директор АО «Восточный Порт» и Сергей Кузовов – начальник Производственного перегрузочного комплекса №3 АО «Восточный Порт». Ещё четверых работников стивидорной компании ждут благодарности Министерства транспорта РФ ­– стивидора-начальника смены ППК-1 Надежду Данилову, стивидора-начальника смены ППК-3 Владимира Ченцова, капитана морского буксира «Александр Козицын» Андрея Литвинова и начальника ведомственной службы пожарной охраны и режима Светлану Заносовскую.

Признание заслуг представителей крупнейшего в России горно-металлургического холдинга (в структуру которого входит специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт») является ярким отражением уникальных экономических достижений предприятия в последние годы.

Компанией АО «Восточный Порт» реализован уникальный частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса, включая строительство двух полноценных электрифицированных железнодорожных парков по ст. Находка-Восточная. Проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт» и представляет собой полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного на морской транспорт реализованный с внедрением наилучших доступных технологий.

Знаковым событием для АО «Восточный Порт» в уходящем 2020 году стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию современного железнодорожного парка «Новый», что знаменует собой завершение модернизации «последней мили» Транссибирской магистрали – припортовой станции Находка-Восточная. Новая железнодорожная инфраструктура на Дальнем Востоке позволит полностью загрузить мощности специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» до 55 млн т в год, а также решить проблему «узких» мест на Дальневосточной железной дороге за счет увеличения мощности станции Находка-Восточная.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]