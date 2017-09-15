Лучшие работники АО «Восточный Порт» получили заслуженные награды

В АО «Восточный Порт» состоялось ежегодное торжественное собрание, посвящённое присвоению почетного звания «Ветеран морского порта «Восточный Порт» 23-м работникам предприятия. Также за многолетний и добросовестный труд шестеро самых достойных сотрудников стивидорной компании получили медали и благодарности Министра транспорта Российской Федерации, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Правительственными медалями «За строительство транспортных объектов» награждены: управляющий директор предприятия Вадим Байбак и начальник специализированного угольного комплекса (ППК-3) Сергей Кузовов. Ещё четверо специалистов стивидорной компании получили благодарности Министра транспорта РФ Виталия Савельева. Вадим Байбак вручил работникам Порта медали, благодарности, почетные знаки, удостоверения и подарки, отметив значительный вклад каждого в работу предприятия.

"Дорогие друзья! Каждый из вас посвятил работе в «Восточном Порту» значительную часть своей жизни. Благодаря вашему добросовестному труду, сейчас «Восточный Порт» — мощная и высокотехнологичная производственная компания, одна из лучших в России. Мы гордимся вашими достижениями и благодарим за высокий профессионализм и преданность предприятию," — обратился к ветеранам Вадим Байбак.

Благодарностью Министра транспорта РФ 25 декабря отмечены:

Данилова Надежда Владимировна, стивидор-начальник смены универсального перегрузочного комплекса Ченцов Владимир Юрьевич, стивидор-начальник смены специализированного угольного комплекса Литвинов Андрей Борисович, капитан морского буксира «Александр Козицын» Заносовская Светлана Петровна, начальник ведомственной службы пожарной охраны и режима

Чествование ветеранов порта в преддверии новогодних праздников стало для АО «Восточный Порт» доброй традицией. Положение о почетном звании «Ветеран морского порта «Восточный Порт» было издано более 20 лет назад – в июне 1999 года. Это звание присваивается женщинам, проработавшим на предприятии 20 лет, мужчинам – 25 лет.

Сегодня ветеранами «Восточного Порта» официально стали:

Котляров Валерий Александрович, докер-механизатор специализированного угольного комплекса Лопатин Дмитрий Олегович, докер-механизатор специализированного угольного комплекса Стурза Вадим Викторович, стивидор специализированного угольного комплекса Штиенко Александр Николаевич, стивидор специализированного угольного комплекса Кузавкова Оксана Владимировна, машинист по стирке спецодежды специализированного угольного комплекса Фролкина Светлана Николаевна, машинист топливоподачи специализированного угольного комплекса Горев Роман Николаевич, докер-механизатор специализированного угольного комплекса Кокорин Александр Сергеевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса Лысяков Николай Николаевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса Макаренко Александр Иванович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений универсального перегрузочного комплекса Александров Дмитрий Михайлович, слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям универсального перегрузочного комплекса Бойко Максим Леонидович, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса Ширеев Валерий Ахметович, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин универсального перегрузочного комплекса Куроленко Олег Владимирович, старший помощник капитана Портового флота Озеров Иван Васильевич, старший моторист-матрос 1 класса Портового флота Романов Виктор Юрьевич, водитель пожарной машины ВСПОиР Лыдина Людмила Михайловна, табельщик-делопроизводитель ВСПОиР Мазуренко Лариса Николаевна, заместитель начальника по хозчасти ВСПОиР Хованская Татьяна Александровна, кассир Культурно-оздоровительного центра «Шепалово» Тян Аркадий Михайлович, начальник ремонтно-механического участка Цибулько Сергей Петрович, слесарь-ремонтник ремонтно-механического участка Казанцев Сергей Ильич, токарь ремонтно-механического участка Шишкин Алексей Александрович, электрогазосварщик ремонтно-механического участка

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]