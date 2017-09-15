Лучшие работники АО «Восточный Порт» получили заслуженные награды
В АО «Восточный Порт» состоялось ежегодное торжественное собрание, посвящённое присвоению почетного звания «Ветеран морского порта «Восточный Порт» 23-м работникам предприятия. Также за многолетний и добросовестный труд шестеро самых достойных сотрудников стивидорной компании получили медали и благодарности Министра транспорта Российской Федерации, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».
Правительственными медалями «За строительство транспортных объектов» награждены: управляющий директор предприятия Вадим Байбак и начальник специализированного угольного комплекса (ППК-3) Сергей Кузовов. Ещё четверо специалистов стивидорной компании получили благодарности Министра транспорта РФ Виталия Савельева. Вадим Байбак вручил работникам Порта медали, благодарности, почетные знаки, удостоверения и подарки, отметив значительный вклад каждого в работу предприятия.
"Дорогие друзья! Каждый из вас посвятил работе в «Восточном Порту» значительную часть своей жизни. Благодаря вашему добросовестному труду, сейчас «Восточный Порт» — мощная и высокотехнологичная производственная компания, одна из лучших в России. Мы гордимся вашими достижениями и благодарим за высокий профессионализм и преданность предприятию," — обратился к ветеранам Вадим Байбак.
Благодарностью Министра транспорта РФ 25 декабря отмечены:
- Данилова Надежда Владимировна, стивидор-начальник смены универсального перегрузочного комплекса
- Ченцов Владимир Юрьевич, стивидор-начальник смены специализированного угольного комплекса
- Литвинов Андрей Борисович, капитан морского буксира «Александр Козицын»
- Заносовская Светлана Петровна, начальник ведомственной службы пожарной охраны и режима
Чествование ветеранов порта в преддверии новогодних праздников стало для АО «Восточный Порт» доброй традицией. Положение о почетном звании «Ветеран морского порта «Восточный Порт» было издано более 20 лет назад – в июне 1999 года. Это звание присваивается женщинам, проработавшим на предприятии 20 лет, мужчинам – 25 лет.
Сегодня ветеранами «Восточного Порта» официально стали:
- Котляров Валерий Александрович, докер-механизатор специализированного угольного комплекса
- Лопатин Дмитрий Олегович, докер-механизатор специализированного угольного комплекса
- Стурза Вадим Викторович, стивидор специализированного угольного комплекса
- Штиенко Александр Николаевич, стивидор специализированного угольного комплекса
- Кузавкова Оксана Владимировна, машинист по стирке спецодежды специализированного угольного комплекса
- Фролкина Светлана Николаевна, машинист топливоподачи специализированного угольного комплекса
- Горев Роман Николаевич, докер-механизатор специализированного угольного комплекса
- Кокорин Александр Сергеевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса
- Лысяков Николай Николаевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса
- Макаренко Александр Иванович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений универсального перегрузочного комплекса
- Александров Дмитрий Михайлович, слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям универсального перегрузочного комплекса
- Бойко Максим Леонидович, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса
- Ширеев Валерий Ахметович, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин универсального перегрузочного комплекса
- Куроленко Олег Владимирович, старший помощник капитана Портового флота
- Озеров Иван Васильевич, старший моторист-матрос 1 класса Портового флота
- Романов Виктор Юрьевич, водитель пожарной машины ВСПОиР
- Лыдина Людмила Михайловна, табельщик-делопроизводитель ВСПОиР
- Мазуренко Лариса Николаевна, заместитель начальника по хозчасти ВСПОиР
- Хованская Татьяна Александровна, кассир Культурно-оздоровительного центра «Шепалово»
- Тян Аркадий Михайлович, начальник ремонтно-механического участка
- Цибулько Сергей Петрович, слесарь-ремонтник ремонтно-механического участка
- Казанцев Сергей Ильич, токарь ремонтно-механического участка
- Шишкин Алексей Александрович, электрогазосварщик ремонтно-механического участка
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