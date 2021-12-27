В «Восточном Порту» отметили заслуги лучших работников предприятия
В конференц-зале Управления АО «Восточный Порт» состоялось ежегодное торжественное собрание, посвящённое присвоению работникам предприятия почетного звания «Ветеран морского порта «Восточный Порт», сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».
Сегодняшний день, 27 декабря, в корпоративных датах стивидорной компании значится днём открытия первого причала: именно с этого знаменательного события началась летопись трудовой деятельности «Восточного Порта» – крупнейшего порта на Дальнем Востоке страны. И именно в эту дату руководство предприятия традиционно чествует своих работников, награждая их за многолетний и добросовестный труд.
В текущем году ветеранами «Восточного Порта» официально стали 24 работника компании. Управляющий директор Акционерного Общества Вадим Байбак вручил ветеранам почетные знаки, удостоверения и подарки, отметив значительный вклад каждого в работу предприятия.
"Хочу поблагодарить всех ветеранов за добросовестную работу, за те рекордные результаты, которые имеем на данный момент. Благодаря вашему труду «Восточный Порт» — мощное и высокотехнологичное предприятие. Мы видим и ценим вклад каждого нашего сотрудника", – обратился к ветеранам Вадим Байбак.
Положение о почетном звании «Ветеран морского порта «Восточный Порт» было издано в июне 1999 года, оно присваивается женщинам, проработавшим на предприятии 20 лет и мужчинам – 25 лет. Все работники, получившие звание ветерана Порта, имеют право на разовое материальное поощрение при выходе на пенсию и на получение льготных путевок в санатории и дома отдыха в рамках принятого коллективного договора АО «Восточный Порт».
Сегодня ветеранами «Восточного Порта» официально стали:
Богатыренко Ольга – старший тальман ППК-3
Брылёв Александр – слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ППК-3
Бурлаков Вячеслав – инженер-электроник ППК-3
Великанов Сергей – пожарный ВСПОиР
Гудко Елена – инженер ППК-1
Козлов Николай – докер-механизатор ППК-1
Колодько Лина – бухгалтер-экономист финансового отдела
Котов Алексей – монтажник санитарно-технических систем и оборудования ОКТС
Круглик Игорь – докер-механизатор ППК-3
Маркин Андрей – слесарь-ремонтник ППК-3
Мусаев Резван – стивидор-начальник смены ППК-3
Некко Людмила – начальник административно-хозяйственного отдела Порта Некревич Анатолий – пожарный ВСПОиР
Первова Лариса – старший тальман ППК-3
Романов Александр – пожарный ВСПОиР
Сасюк Константин – электромонтер по ремонту оборудования Электрохозяйства Порта
Солуянов Виталий – машинист котельной ППК-3
Соробогатов Алексей – вулканизаторщик ППК-3
Сяпкаев Дамир – докер механизатор ППК-3
Убыкунь Сергей – монтёр пути ППК-3
Чайцын Сергей – сменный помощник капитана Портового флота
Чмутин Виталий – механик ВСПОиР
Шлепетис Юлия – начальник грузового склада ППК-3
Юн Маргарита – дежурная бюро пропусков ВСПОиР
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