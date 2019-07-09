Чествование лучших наставников состоялось в АО «Восточный Порт»
В АО «Восточный Порт» традиционно выбрали лучших наставников, которые привлекаются к теоретическому и практическому обучению «новичков». В 2020 году руководство стивидорной компании отметило 20 лучших наставников, высококвалифицированных специалистов предприятия, готовых делиться опытом и воспитывать грамотную смену. Всем им в торжественной обстановке вручили благодарности и памятные подарки, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».
Чествование лучших наставников – традиция, которая берет свое начало с 2012 года, когда состоялась первая церемония торжественного поздравления портовиков. В 2020-м были отмечены 9 работников, привлекаемых к теоретическому обучению, и 11 – к практическому. Главный инженер АО «Восточный Порт» Вячеслав Кайсин вручил лучшим наставникам памятные чайные наборы, подарочные сертификаты и отличительные знаки «Лучшему наставнику – 2020».
"Лучший наставник – высокое звание, которого достойны только самые высокопрофессиональные и талантливые специалисты. Учиться самим – это хорошо, но двойного уважения заслуживает то, что вы передаете свои знания на благо общества. Ваш благородный труд позволяет воспитать достойную смену", – отметил Вячеслав Кайсин. – "Спасибо за ваше неравнодушное отношение к наставничеству, за ваш бесценный опыт и энергию, за активную жизненную позицию и участие в общественной жизни нашего родного предприятия!"
"Вы немало сил отдали благородному делу наставничества. Ваш опыт, талант и высокая квалификация в полной мере оказались востребованы в процессе обучения профессиональному мастерству молодых работников нашего Порта. Никогда не останавливаясь на достигнутом, вы совершенствовались сами и обучали этому своих подопечных", – поддержал коллегу начальник универсального перегрузочного комплекса Дмитрий Каряка. – "Уважаемые наставники, низкий поклон вам и огромное человеческое спасибо за ваш вклад в наше общее дело!"
Отдельную благодарность собравшиеся выразили Учебно-курсовому комбинату АО «Восточный Порт», для работников которого наставничество и обучение коллег – основа трудового процесса. Только за последние 6 лет в рамках бесплатного обучения своих работников по программе дополнительного профобразования, а также сторонних физлиц по программе кадрового резерва, реализуемым на предприятии, было подготовлено свыше 600 человек по нескольким десяткам профессий, наиболее востребованным в АО «Восточный Порт».
«Лучшие наставники – 2020»:
- Смирнова Ирина Владимировна, техник по ж/д работе 1 категории специализированного угольного комплекса
- Ченцова Елена Георгиевна, оператор пульта управления
специализированного угольного комплекса
- Кондратович Илья Петрович, стивидор начальник смены специализированного угольного комплекса
- Зарайкин Евгений Васильевич, групповой механик специализированного угольного комплекса
- Назаренко Роман Александрович, групповой электромеханик специализированного угольного комплекса
- Коробков Евгений Петрович, групповой электромеханик специализированного угольного комплекса
- Ягодкина Ксения Александровна, инженер 2 категории универсального перегрузочного комплекса
- Есаулов Вячеслав Сергеевич, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин универсального перегрузочного комплекса
- Плотницкий Евгений Борисович, инженер-электроник 2 категории универсального перегрузочного комплекса
- Коробейникова Анна Николаевна, машинист вагоноопрокидывателя специализированного угольного комплекса
- Нуриева Олеся Николаевна, оператор поста централизации специализированного угольного комплекса
- Джураев Мирджамол Сафарбоевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса
- Каханова Татьяна Анатольевна, тальман универсального перегрузочного комплекса
- Огородник Василий Васильевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса
- Нахметов Эльман Тариф оглы, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса
- Лопатин Сергей Александрович, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса
- Жилин Андрей Евгеньевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса
- Хаустов Иван Юрьевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса
- Новиков Вадим Анатольевич, фрезеровщик Ремонтно-механического участка
- Шайхиев Игорь Мухаметович, монтажник санитарно-технических систем и оборудования ОКиТС (объединённые котельные и тепловые сети).
По сложившейся традиции эти имена будут вписаны в летопись предприятия, а общее фото лучших наставников по итогам года займет свое место в памятном фотоальбоме.
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