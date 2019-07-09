Чествование лучших наставников состоялось в АО «Восточный Порт»

В АО «Восточный Порт» традиционно выбрали лучших наставников, которые привлекаются к теоретическому и практическому обучению «новичков». В 2020 году руководство стивидорной компании отметило 20 лучших наставников, высококвалифицированных специалистов предприятия, готовых делиться опытом и воспитывать грамотную смену. Всем им в торжественной обстановке вручили благодарности и памятные подарки, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Чествование лучших наставников – традиция, которая берет свое начало с 2012 года, когда состоялась первая церемония торжественного поздравления портовиков. В 2020-м были отмечены 9 работников, привлекаемых к теоретическому обучению, и 11 – к практическому. Главный инженер АО «Восточный Порт» Вячеслав Кайсин вручил лучшим наставникам памятные чайные наборы, подарочные сертификаты и отличительные знаки «Лучшему наставнику – 2020».

"Лучший наставник – высокое звание, которого достойны только самые высокопрофессиональные и талантливые специалисты. Учиться самим – это хорошо, но двойного уважения заслуживает то, что вы передаете свои знания на благо общества. Ваш благородный труд позволяет воспитать достойную смену", – отметил Вячеслав Кайсин. – "Спасибо за ваше неравнодушное отношение к наставничеству, за ваш бесценный опыт и энергию, за активную жизненную позицию и участие в общественной жизни нашего родного предприятия!"

"Вы немало сил отдали благородному делу наставничества. Ваш опыт, талант и высокая квалификация в полной мере оказались востребованы в процессе обучения профессиональному мастерству молодых работников нашего Порта. Никогда не останавливаясь на достигнутом, вы совершенствовались сами и обучали этому своих подопечных", ­– поддержал коллегу начальник универсального перегрузочного комплекса Дмитрий Каряка. ­– "Уважаемые наставники, низкий поклон вам и огромное человеческое спасибо за ваш вклад в наше общее дело!"

Отдельную благодарность собравшиеся выразили Учебно-курсовому комбинату АО «Восточный Порт», для работников которого наставничество и обучение коллег – основа трудового процесса. Только за последние 6 лет в рамках бесплатного обучения своих работников по программе дополнительного профобразования, а также сторонних физлиц по программе кадрового резерва, реализуемым на предприятии, было подготовлено свыше 600 человек по нескольким десяткам профессий, наиболее востребованным в АО «Восточный Порт».

«Лучшие наставники – 2020»:

Смирнова Ирина Владимировна, техник по ж/д работе 1 категории специализированного угольного комплекса Ченцова Елена Георгиевна, оператор пульта управления

специализированного угольного комплекса

Кондратович Илья Петрович, стивидор начальник смены специализированного угольного комплекса Зарайкин Евгений Васильевич, групповой механик специализированного угольного комплекса Назаренко Роман Александрович, групповой электромеханик специализированного угольного комплекса Коробков Евгений Петрович, групповой электромеханик специализированного угольного комплекса Ягодкина Ксения Александровна, инженер 2 категории универсального перегрузочного комплекса Есаулов Вячеслав Сергеевич, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин универсального перегрузочного комплекса Плотницкий Евгений Борисович, инженер-электроник 2 категории универсального перегрузочного комплекса Коробейникова Анна Николаевна, машинист вагоноопрокидывателя специализированного угольного комплекса Нуриева Олеся Николаевна, оператор поста централизации специализированного угольного комплекса Джураев Мирджамол Сафарбоевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса Каханова Татьяна Анатольевна, тальман универсального перегрузочного комплекса Огородник Василий Васильевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса Нахметов Эльман Тариф оглы, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса Лопатин Сергей Александрович, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса Жилин Андрей Евгеньевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса Хаустов Иван Юрьевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса Новиков Вадим Анатольевич, фрезеровщик Ремонтно-механического участка Шайхиев Игорь Мухаметович, монтажник санитарно-технических систем и оборудования ОКиТС (объединённые котельные и тепловые сети).

По сложившейся традиции эти имена будут вписаны в летопись предприятия, а общее фото лучших наставников по итогам года займет свое место в памятном фотоальбоме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]