Компания АО «Восточный Порт» присоединилась к стратегическому проекту «Углеродно-нейтральный транспорт»

Одним из ключевых событий работы АО «Восточный Порт» на полях XV Международного Форума и Выставки «Транспорт России – 2021», проходящих в эти дни в Москве, стало подписание знакового соглашения об участии «восточников» в стратегическом проекте «Углеродно-нейтральный транспорт», в рамках которого «Восточный Порт» присоединяется к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), с целью развития проекта, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Соответствующий документ скрепили подписями представители АО «Восточный Порт», с одной стороны, и руководства ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), с другой, в присутствии почётного гостя церемонии – директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирины Ольховской.

Проект «Углеродно-нейтральный транспорт» реализуется РУТ (МИИТ) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Участники Консорциума объединят усилия с целью развития приоритетных направлений развития РФ на период до 2030 года, обеспечения подготовки кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития страны, транспортной отрасли и социальной сферы, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, развития материально-технических условий образовательной и научной деятельности.

Стоит отметить, что вопросы экологии для крупнейшего стивидорного предприятия Находки и всего дальневосточного региона РФ традиционно относятся к числу приоритетных. АО «Восточный Порт» – это первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». В собственную экологическую программу предприятие инвестировало более 6 млрд рублей, внедряя наилучшие доступные технологии на всех стадиях производственного процесса. «Восточный Порт» регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых – сохранение окружающей среды. Только за последние несколько лет по заказу предприятия были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Также компания оказывает финансовую и организационную поддержку проектам приморских учёных ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского», направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны, создания условий для стабильного существования морских экосистем в заливе Петра Великого Японского моря.

"Для нас участие в стратегическом проекте «Углеродно-нейтральный транспорт» – это последовательная реализация нашего многолетнего курса на защиту экологии и окружающей среды", – подчёркивает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]