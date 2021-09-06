Ирина Ольховская: АО «Восточный Порт» – новое звено контейнеризации на транспортной карте Дальнего Востока

О перспективах развития контейнерного бизнеса компании АО «Восточный Порт» (управляемой единоличным исполнительным органом – ОАО «УГМК») в рамках деловой программы, проходящего в эти дни во Владивостоке VI Восточного экономического форума, рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Участники дискуссии о развитии транспортной инфраструктуры «Как приблизить Дальний: пути снижения транспортных издержек» обсуждали вопросы опережающих темпов развития транспортной инфраструктуры, что предполагает, в конечном итоге, снижение транспортных издержек в структуре расходов всех хозяйствующих субъектов экономики. В том числе была затронута тема потенциала мультимодальных перевозок для экономики страны.

Ирина Ольховская подчеркнула, что в этой части необходимо рассмотреть возможность продления проекта по строительству третьего пути, который сейчас запланирован от Хабаровска до Шкотово дальше в Приморье до транспортного узла Находка-Восточная.

"Мы видим, что в программу РЖД закладывается третий путь Хабаровск – Шкотово. Станция Находка-Востчная – это огромный транспортный узел. Здесь ведут свою деятельность, помимо угольных терминалов, контейнерный и нефтеналивной терминалы, большое развитие имеют и другие предприятия, поэтому необходимо развивать «последнюю милю»", - пояснила Ирина Ольховская.

Основным путем сокращения транспортных издержек всех участников перевозочного процесса в адрес крупнейшего, высокотехнологичного специализированного угольного терминала на Дальнем Востоке АО «Восточный Порт» является опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры к Находкинскому транспортному узлу. Развитие подходов от Хабаровска до Шкотово со строительством третьего главного пути и обхода Шкотово – Смоляниново предусмотрено в планах развития ОАО «РЖД» до 2024 года. Это повысит провозную способность подхода до станции Смоляниново.

Для системного решения вопроса развития транспортной инфраструктуры на подходах к основным портовым мощностям Приморского края, их синхронизации с перспективными планами развития дальних подходов и исключения неликвидного роста пропускной и провозной способностей, требуется безусловная реализация строительства обходов участков Смоляниново – Находка-Восточная в рамках третьего этапа развития участков Восточного полигона строительства.

"У нас у всех одна цель – вывезти больше, причем всех грузов", - резюмировала топ-менеджер УГМК.

В том числе Ирина Ольховская отметила, что для сбалансированного развития транспортного потенциала страны важно соблюдать правило «золотой середины», не забывать про массовые грузы, так как всю их номенклатуру перевозить контейнерами не получится.

"Транзитный поток и контейнеризация – это обязательная составляющая, и действительно развивающийся рынок. Мы видим серьезное развитие. Понимаем, что если «последнюю милю» Смоляниново – Находка-Восточная не развить, то и контейнеризация будет буксовать. Для неё требуются иные скорости и чувствительные условия доставки, важна качественная услуга", – подчеркнула Ирина Владимировна.

"Мы за все грузы – это системный и комплексный подход. Транзитный контейнерооборот – это не развитие регионов, это сквозь страну. АО «Восточный порт» уже является звеном контейнеризации. Наш Универсальный перегрузочный терминал осуществляет перевалку контейнеров, и мы настроены на развитие и инвестиции в этот бизнес", – подчеркнула директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК».

Сегодня предприятие реализует трёхэтапный инвестиционный проект по созданию Контейнерного терминала на базе Универсального производственного-перегрузочного комплекса (ППК-1), который должен выйти на мощность до 116 800 TEU в год.

В настоящее время, когда в деловом сообществе много внимания уделяется обсуждению контейнерного железнодорожного транзита через территорию Российской Федерации, необходимо четко и выверено подойти к оценке данного грузопотока, поскольку его мультипликативный эффект для российской экономики не всегда очевиден.

Ирина Ольховская отметила, что в текущий момент, когда активно обсуждаются транзитные контейнерные грузы сквозь всю страну, необходимо выверено подойти к этому вопросу и все четко просчитать. Во всех видах груза существуют различные периоды рыночного колебания спроса.

"Сегодня на перевозку контейнеров есть спрос. А еще пять лет назад контейнерооборот был низким, он точно также снова может достичь низкой отметки. Такая же ситуация существует и на рынке угля: спрос на него то падает, то растет", – напомнила спикер.

Поэтому, повторила Ирина Ольховская, в этом вопросе «нужен баланс».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]