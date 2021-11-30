Во Владивостоке прогнозируют ухудшение погоды

Снегопад во Владивостоке продолжает усиливаться. Все силы дорожных служб брошены на расчистку дорог и пешеходных зон, обработку сложных участков песко-соляной смесью, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«В работе сейчас задействовано 217 единиц снегоуборочной техники и 32 средства малой механизации. Снег с тротуаров, лестниц, виадуков и переходов убирают свыше 330 человек. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Вечером пройдёт пересменка и работу продолжат новые бригады», – сообщают в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды.

Как и прогнозировали синоптики, погода продолжает ухудшаться, начался сильный снег, постепенно ветер усилится до штормового и похолодает до – 6 °С. Общее количество осадков за весь период может составить 20 – 35 мм, высота снежного покрова - 20 – 45 см. Вместе с осадками ожидаются гололедные явления, налипание мокрого снега на провода и деревья.

С раннего утра и почти до полудня дороги обрабатывали песко-соляной смесью и жидким химреагентом – кальций хлором. Сейчас дорожники продолжают сгребать и сметать снег, обрабатывать сложные участки песко-соляной смесью. Остается закрытым для движения спуск на Капитана Шефнера. Большегрузам запрещен въезд и передвижение по городу. Но не все водители, к сожалению, последовали правилам. Так, несколько фур встали и не могли подняться на Луговую, преодолеть практически ровный участок дороги в районе остановки «Проспект 100-летия Владивостока» и по некоторым другим адресам. На помощь таким автомобилистам приходят их коллеги и городские службы, которые дополнительно просыпают реагентами участок перед застрявшей тяжелой техникой.

Автомобилистов просят не рисковать и не выезжать сегодня на дороги Владивостока на личном автотранспорте.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать по телефону 2222-333.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]