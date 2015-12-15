Оперативный штаб по борьбе со снегом: спуски и подъемы — в зоне особого внимания
Жидкими химреагентами и песко-соляной смесью обрабатывают дороги Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье» по информации администрации краевого центра.
Противоголололёдными материалами уже обработаны участки дорог от Золотого моста до Катерной, трасса Седанка – Патрокл, Университетский проспект, Нейбута, Днепровская, Юмашева, Маковского, Нерчинская, проспект 100-летия Владивостока, Вострецова, Народный проспект, Сабанеева, Океанский проспект, Партизанский проспект и другие. Особое внимание дорожные службы уделяют сложным спускам и подъемам.
Из оперативного штаба, развернутого на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сообщают, что для предотвращения образования наледи в связи с начавшимся снегопадом и прогнозируемым понижением температуры воздуха на дорогах ведётся обработка песко-соляной смесью и жидкими химреагентами. Машины курсируют по всем 24 маршрутам, на которые город в зимний период поделен для уборки снега.
«На этот час никакие участки дорог в городе не перекрыты. Движение осуществляется в обычном режиме», — добавляют специалисты.
Жителей и гостей краевого центра просят быть внимательными. Это касается как пешеходов, так и автолюбителей. Из-за понижения температуры воздуха на пешеходных зонах и дорогах Владивостока возможна гололедица.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы осадки будут продолжаться. При этом ночью ожидается усиление ветра до 20 м/с и понижение температуры воздуха до 6 градусов мороза.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просьба сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
24.11.2019 "Обещанный" снег повалил во Владивостоке
-
18.11.2019 154 единицы техники работает на очистке снега во Владивостоке
-
29.11.2018 На улицы Владивостока возвращаются таблички «Работает эвакуатор»
-
20.11.2018 Дороги Владивостока перед снегопадом начали обрабатывать жидким противогололедным реагентом
-
20.11.2018 С началом снегопада Владивосток сковали пробки
-
15.12.2015 Спуски-подъемы и участок трассы от Седанки до Патрокла обработаны противогололёдными материалами
Добавить комментарий