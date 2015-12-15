Оперативный штаб по борьбе со снегом: спуски и подъемы — в зоне особого внимания





Жидкими химреагентами и песко-соляной смесью обрабатывают дороги Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье» по информации администрации краевого центра.

Противоголололёдными материалами уже обработаны участки дорог от Золотого моста до Катерной, трасса Седанка – Патрокл, Университетский проспект, Нейбута, Днепровская, Юмашева, Маковского, Нерчинская, проспект 100-летия Владивостока, Вострецова, Народный проспект, Сабанеева, Океанский проспект, Партизанский проспект и другие. Особое внимание дорожные службы уделяют сложным спускам и подъемам.

Из оперативного штаба, развернутого на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сообщают, что для предотвращения образования наледи в связи с начавшимся снегопадом и прогнозируемым понижением температуры воздуха на дорогах ведётся обработка песко-соляной смесью и жидкими химреагентами. Машины курсируют по всем 24 маршрутам, на которые город в зимний период поделен для уборки снега.

«На этот час никакие участки дорог в городе не перекрыты. Движение осуществляется в обычном режиме», — добавляют специалисты.

Жителей и гостей краевого центра просят быть внимательными. Это касается как пешеходов, так и автолюбителей. Из-за понижения температуры воздуха на пешеходных зонах и дорогах Владивостока возможна гололедица.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы осадки будут продолжаться. При этом ночью ожидается усиление ветра до 20 м/с и понижение температуры воздуха до 6 градусов мороза.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просьба сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]