Где во Владивостоке работает снегоуборочная техника

Во Владивостоке продолжается снегопад, который обрушился на город минувшей ночью. По сообщениям синоптиков осадки продлятся до завтрашнего утра. Дорожные службы краевого центра в свою очередь продолжают убирать снег на основных дорогах и межквартальных проездах. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, вручную и с помощью малой коммунальной техники снег убирают на виадуках, тротуарах, лестницах, остановах, пешеходных зонах, в парках и скверах.

По состоянию на 14:30:

Звенья тракторов – щёток и машины с отвалами очищали от снега Острякова, Окатовую, Крыгина, Океанский проспект, Алеутскую, Баляева, Калинина, Фадеева, Суханова, Сабанеева, Сельскую, Маковского, трассу Седанка – Патрокл, развязку на Патрокле, Университетский проспект, дороги в посёлки Канал, Поспелово, Мелководный, Парис, Океанский проспект, проспект 100-летия Владивостока, Партизанский проспект, Амурскую, Ладыгина, Гоголя, Некрасовскую, Стрелочную, Героев Хасана, Нейбута, Толстого, Батарейную, Пограничную, Баляева, Адм. Юмашева, проспект Красного Знамени, Луговую, Черёмуховую, Вострецова, Всеволода Сибирцева и многие другие улицы дальневосточной столицы.

Противогололёдными материалами обработаны Спиридонова, Кузнецова, Школьный переулок, Выселковая, трасса Седанка – Патрокл, Шилкинская, Адм. Юмашева, Нейбута, Маковского, Катерная, проспект 100-летия Владивостока, проспект Красного Знамени, Хабаровская, Баляева, Карская, район Зелёного угла, Шепеткова, Луговая, Толстого, Спиридонова, Кузнецова, Сахалинская, М. Расковой, Тухачевского, Сабанеева, Семёновская, Выселковая, Океанский проспект, Уборевича, Тигровая и другие участки.

С раннего утра дорожные службы приморской столицы вручную и с помощью малой коммунальной техники убирают также снег на виадуках, тротуарах, лестницах, остановах, пешеходных зонах, в парках и скверах. Эти работы проведены на тротуарах на Океанском проспекте, Фонтанной, Алеутской, Светланской, в Курсантском сквере, на Борисенко, 2 – 10, на виадуке на Гоголя, в скверах Макарова, Давыдова, Почётных граждан, парке Победы, на лестницах на Магнитогорской, тротуарах на Ильичева, виадуке на Баляева, в сквере Рыбацкой славы, на Овчинникова, Харьковской, Кутузова и по многим другим адресам.

Напомним, что граждане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС обо всех нарушениях в работе городского хозяйства города по телефону и. Также о проблемах можно рассказать по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]