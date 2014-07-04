Дороги не чищены, таксисты не охотно едут в отдаленные районы Владивостока
Во вторник, 7 января, во Владивостоке выпал снег. Дороги не чищены, таксисты не охотно едут в отдаленные районы города. В мэрии говорят, что ночью дорожные службы обрабатывали основные магистрали и сложные участки противогололедными материалами. Однако дороги от этого чище и безопаснее не стали.
Как сообщает Vl.ru, в районе Патрокла, на Басаргина, Катерной и дороги в сторону Русского моста не чищено совсем. На Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина на отдельных участках дорога очищена, местами снежная каша. На Золотом мосту работают три трактора и одна машина с песком.
Плохо дорожные службы поработали даже в центре города. В 10 утра снежная каша была на Всеволода Сибирцева, Пушкинской, Суханова и Луцкого. Видно, что дорогу здесь убирали, но ее опять замело. Скользко на Уборевича, Океанском проспекте, Семеновской, Фонтанной, Алеутской, Светланской и Пограничной. Складывается впечатление, что техники здесь вообще не было. А даже если и была, на дороге все равно скользко и небезопасно.
Дворников и техники на тротуаров на этих улицах не было. Несколько работников открывшихся утром магазинов и кафе убирали снег у своих заведений.
Администрация Владивостока сообщает, что дорожные службы работали рано утром: «После 6 часов утра, когда количество осадков увеличилось, к работе также приступили звенья тракторов – щеток и машин с отвалами. Снег к прибордюрной полосе с проезжей части убирали на Стрелочной, Университетском проспекте, Баляева, Адмирала Юмашева, пр-те Красного Знамени, Луговой, 1-й Морской, трассе Седанка – Патрокл, Черемуховой, Вострецова, Всеволода Сибирцева и других. С раннего утра к очистке тротуаров, остановок, виадуков и лестниц приступили также дорожные рабочие, которые вручную убирают снег. Помимо этого на тротуарах работает малая коммунальная техника», – уточнили в пресс-службе мэрии.
Пробок на дорогах нет: утром в выходной день многие горожане остались дома. Общественный транспорт ходит как обычно. Таксисты едут долго, но цены сильно не поднимают.
Напомним, в ближайшее время улица Шефнера будет перекрыта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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