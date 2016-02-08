Во Владивостоке готовятся к очередному снегу

Завтра, 26 ноября, вечером во Владивостоке возможен небольшой снег, - сообщили в пресс-службе администрации города. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от -1 до +1 градуса по Цельсию, вечером ожидается похолодание до -10 градусов. При этом непогода будет сопровождаться ветром, скорость которого составит от 6 до 14 м/с.

Во Владивостоке продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. Все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными во время непогоды. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит. Кроме того, при ходьбе важно не спешить, не делать резких движений, смотреть под ноги.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине. Это небезопасно.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]