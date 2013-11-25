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Во Владивостоке ожидается снег, дорожные службы готовы к непогоде

Во Владивостоке ожидается снег, дорожные службы готовы к непогоде

Фото: Администрация города Владивостока

Сегодня, 30 ноября, вечером во Владивостоке возможен небольшой снег. Городские службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. В любой момент дорожная техника готова приступить к ликвидации последствий непогоды, - сообщили в администрации города.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от  - 4  до - 6 градусов по Цельсию, вечером ожидается потепление до - 1 градуса и небольшой снег. При этом непогода будет сопровождаться ветром, скорость которого составит от 3 до 11 м/с. На дорогах возможны гололедные явления.

В связи с возможной непогодой во Владивостоке работает оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. Все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. В любой момент дорожная техника будет готова приступить к ликвидации последствий непогоды. На уборку снега выйдет специализированная техника – трактора-щетки, машины с отвалами, автогрейдеры, машины для нанесения жидкого химреагентов и песко-соляной смеси – и дорожные рабочие.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине. Это небезопасно.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333. 

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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