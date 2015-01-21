Снегоуборочная техника вышла на дороги города

На дорогах Владивостока работает снегоуборочная техника

На дорогах Владивостока работает спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

Ведётся обработка сложных спусков и подъемов противогололёдными материалами, а также сметание снега к прибордюрной полосе.

Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, по данным на этот час открыты для движения транспорта все дороги краевого центра.

По информации управления транспорта администрации Владивостока, общественный транспорт работает по графику рабочего дня. В своём обычном режиме работают детские сады и школы.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]