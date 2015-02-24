Оперативные службы Владивостока брошены на борьбу со стихией
Дорожные рабочие устраняют подтопления на дорогах Владивостока. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, движение автомобилей в районе торгового центра «Зеленый остров» и стадиона «Динамо» во Владивостоке восстановлено. Здесь рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» подняли решетки ливневой канализации, и вода смогла уйти с дорог в коллекторы. Дорожные службы Владивостока продолжают ликвидировать последствия стихии, которая обрушилась сегодня на город.
Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения продолжают работу в режиме повышенной готовности.
«Дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии сразу после ее начала. Рабочие поднимают решетки ливневой канализации - для более быстрого ухода воды. Техника убирает наносы и грунт с особенно проблемных участков. Организациям и предприятиям всех форм собственности также необходимо навести порядок на подведомственных территориях», - подчеркнули в управлении дорог и благоустройства мэрии.
По сообщению специалистов ОАО «Электрический транспорт», движение трамваев и троллейбусов в городе по-прежнему замедлено. Оперативные бригады предприятия продолжают очищать пути от попавшего в них щебня, открывают решетки для ухода воды.
По состоянию на 11 часов непогода в целом не нарушила систему электроснабжения города. Зафиксировано одно аварийное отключение электроэнергии на ТП 55, там работает ремонтная бригада.
По сообщению Приморгидромета, менее чем за три часа в краевом центре выпало 50 мм осадков. По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня сильные осадки во Владивостоке продолжатся. Ожидается, что дождь будет сопровождаться грозой.
В администрации города продолжает работать оперативный штаб по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333.
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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