Наряду с городскими службами: предприятия Владивостока вышли на уборку снега

Представители предприятий и организацией всех форм собственности присоединились к уборке снега. Их задача – очистить прилегающие территории. О необходимости организовать эти работы предпринимателям заранее напомнили специалисты административно-территориальных управлений мэрии, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Зоны ответственности предприятий и организаций по уборке подведомственных территорий от снега и наледи во Владивостоке чётко поделены. В преддверии непогоды мы еще напомнили об этих обязанностях. Стоит отметить, что многие организации проявили ответственность и вовремя приступили к уборке своих территорий», – сообщили специалисты.

Среди тех, кто с утра приступил к очистке прилегающих территорий, – торговые центры SkyCity, «Море», «Восток-Сити», «Семеновский пассаж», «Приморский кондитер», «Клиника на Комарова», Бутощебеночный завод, Ростелеком и другие. Идут работы на улицах Фонтанной, Алеутской, Днепровской, Калинина, Черемуховой, Светланской, Волгоградской, Посьетской, проспекте 100-летия Владивостока, Океанском проспекте и по другим адресам.

Уборка территорий ведется и на островных территориях. Так, сейчас техника работает на острове Попова.

Ведется уборка снега и в городских скверах. Как рассказали в Дирекции общественных пространств, подрядные организации в первую очередь расчищают пешеходные маршруты, которые горожане используют как транзитные. По мере возможности рабочие оказывают помощь и городским службам. В некоторых местах они уже почистили лестницы и тротуары, выходящие за границы территорий.

Помочь городским и коммунальным службам также решили жители улиц Прапорщика Комарова, Пологой, Алеутской, Светланской, 40 лет ВЛКСМ, Пограничной, Адмирала Фокина.

Отметим, что вручную и с помощью малой техники продолжают расчищать пешеходные связи сотрудники городских дорожных предприятий. В работе задействовано более 330 человек.

Также в городе продолжается расчистка основных дорог и межквартальных проездов. Предстоящей ночью начнут вывоз снега.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]