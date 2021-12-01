«Восточный Порт» поддержал проект приморских учёных по изучению тюленя ларги

Сотрудники Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН установили на одном из островов архипелага Римского-Корсакова, являющегося частью территории Дальневосточного морского биосферного заповедника, уникальное исследовательское оборудование, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Мощная оптика трёх поворотных камер позволяет круглосуточно и в любую погоду вести наблюдение за прибрежной полосой острова Кентавр, являющегося, как и другие острова архипелага, «перевалочной базой» на путях миграции пятнистых тюленей ларг (Phoca largha) и одновременно «родильным домом» на исходе зимнего периода.

Старт масштабного экопроекта, направленного на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны, создание условий для стабильного существования морских экосистем в заливе Петра Великого Японского моря, во многом стал возможным благодаря сотрудничеству приморских учёных с компанией АО «Восточный Порт» – флагманом стивидорной отрасли России, инвестирующим крупные средства в развитие системы экологической безопасности при перевалке грузов. В рамках соглашения, подписанного между «Восточным Портом» и Национальным научным центром на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке, портовики взяли на себя обязательство по оказанию финансовой и организационной поддержки проектам приморских учёных. В частности, документом была предусмотрена помощь «Восточного Порта» в приобретении оборудования для организации автономной системы видео-аудио регистрации поведения морских млекопитающих в естественной среде. Со своей стороны, учёные окажут «восточникам» методологическую и информационную поддержку образовательных экологических программ, реализуемых стивидорной компанией из Находки.

"При поддержке «Восточного Порта» мы уже сделали прорывной шаг вперёд в реализации научного проекта. Закупленное оборудование уникально, прежде всего, своей подборкой и компоновкой", – отмечает старший научный сотрудник Национального центра морской биологии ДВО РАН, кандидат биологических наук Игорь Катин. – "Благодаря мощным камерам и микрофонам, функционирование которых надёжно поддерживается системой аккумуляторов с подзарядкой от солнечных элементов, дистанционному управлению как с ПК, так и обыкновенного смартфона, мы получили возможность детально наблюдать не только за размножением пятнистых тюленей, но и повадками краснокнижных орланов – неизменными спутниками ларг в это время, а также видоизменениями прибрежной полосы".

Стоит отметить, что «Восточный Порт» регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых – сохранение окружающей среды на территории предприятия. За последние несколько лет по заказу стивидорной компании были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Для АО «Восточный Порт» и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал «Экомарафон» – просветительский проект, в рамках которого проводятся образовательные лекции для молодёжи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья и дна от мусора. В этом году «Экомарафон» проводился уже в 7-й раз подряд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]