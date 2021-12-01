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«Восточный Порт» поддержал проект приморских учёных по изучению тюленя ларги

«Восточный Порт» поддержал проект приморских учёных по изучению тюленя ларги

Сотрудники Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН установили на одном из островов архипелага Римского-Корсакова, являющегося частью территории Дальневосточного морского биосферного заповедника, уникальное исследовательское оборудование, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Мощная оптика трёх поворотных камер позволяет круглосуточно и в любую погоду вести наблюдение за прибрежной полосой острова Кентавр, являющегося, как и другие острова архипелага, «перевалочной базой» на путях миграции пятнистых тюленей ларг (Phoca largha) и одновременно «родильным домом» на исходе зимнего периода.

Старт масштабного экопроекта, направленного на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны, создание условий для стабильного существования морских экосистем в заливе Петра Великого Японского моря, во многом стал возможным благодаря сотрудничеству приморских учёных с компанией АО «Восточный Порт» – флагманом стивидорной отрасли России, инвестирующим крупные средства в развитие системы экологической безопасности при перевалке грузов. В рамках соглашения, подписанного между «Восточным Портом» и Национальным научным центром на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке, портовики взяли на себя обязательство по оказанию финансовой и организационной поддержки проектам приморских учёных. В частности, документом была предусмотрена помощь «Восточного Порта» в приобретении оборудования для организации автономной системы видео-аудио регистрации поведения морских млекопитающих в естественной среде. Со своей стороны, учёные окажут «восточникам» методологическую и информационную поддержку образовательных экологических программ, реализуемых стивидорной компанией из Находки.

"При поддержке «Восточного Порта» мы уже сделали прорывной шаг вперёд в реализации научного проекта. Закупленное оборудование уникально, прежде всего, своей подборкой и компоновкой", – отмечает старший научный сотрудник Национального центра морской биологии ДВО РАН, кандидат биологических наук Игорь Катин. – "Благодаря мощным камерам и микрофонам, функционирование которых надёжно поддерживается системой аккумуляторов с подзарядкой от солнечных элементов, дистанционному управлению как с ПК, так и обыкновенного смартфона, мы получили возможность детально наблюдать не только за размножением пятнистых тюленей, но и повадками краснокнижных орланов – неизменными спутниками ларг в это время, а также видоизменениями прибрежной полосы".

Стоит отметить, что «Восточный Порт» регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых – сохранение окружающей среды на территории предприятия. За последние несколько лет по заказу стивидорной компании были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии.  Для АО «Восточный Порт» и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал «Экомарафон» – просветительский проект, в рамках которого проводятся образовательные лекции для молодёжи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья и дна от мусора. В этом году «Экомарафон» проводился уже в 7-й раз подряд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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