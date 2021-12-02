Депутаты городской думы приняли бюджет Владивостока на 2022 год

На заседании городской думы большинство депутатов сегодня, 2 декабря, проголосовало за принятие бюджета Владивостока на 2022 и плановый период 2023-2024 годов во втором и третьем чтениях. При формировании главного финансового документа города закладывалось исполнение социальных проектов в сферах образования, развития дорожного хозяйства и других важных для жителей направлений, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Все эти направления реализуются по 20 муниципальным программам. Так, в рамках развития системы образования запланированы средства не только на выплаты зарплат педагогам и содержание детских садов и школ, но и на возмещение расходов частным детсадам, ремонт объектов и завершение строительства детских садов в микрорайонах Патрокл, Эгершельд и строительства школы в Снеговой Пади. Особым блоком идут расходы на дополнительную поддержку молодых педагогов и обеспечение безопасности детей.

По программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Владивостока» запланированы проекты не только по содержанию и ремонту, но и по проектированию объектов, а также внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.

В рамках работы по повышению энергетической эффективности запланированы средства на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального назначения – таких как тепловые насосные станции, тепловые сети по разным адресам, а также строительство водопроводных сетей.

Ожидается, что доходы бюджета Владивостока на 2022 год составят 19,7 млрд рублей, что на 3 млрд больше уровня доходов на 2021 год, принятых в декабре 2020 года. Расходная часть – 19,3 млрд рублей. Продолжается работа по снижению долговой нагрузки на бюджет. Профицит в размере 400 млн рублей в 2022 году будет направлен на сокращение муниципального долга.

Напомним, что принять бюджет Владивостока на 2022 год рекомендовал комитет по бюджету, налогам и финансам городской думы на заседании 1 декабря. Также на публичных слушаниях, которые прошли 30 ноября, за проект бюджета Владивостока высказались эксперты и участники публичных слушаний. 25 ноября большинство депутатов городской думы одобрили в первом чтении проект бюджета Владивостока на 2022 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]