Проект бюджета Владивостока на 2022 год приняли в первом чтении

Большинство депутатов городской думы одобрили в первом чтении проект бюджета Владивостока на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 19 депутатов проголосовали «за» и 10 «против» проекта бюджета города на 2022 год, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Об основных характеристиках бюджета на заседании думы рассказал первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко.

В проекте бюджета будущего года основной объем доходов прогнозируется в размере 19,7 млрд рублей. Это 11,3 млрд налоговых и неналоговых доходов и 8,4 млрд межбюджетных трансфертов.

Доходы бюджета на 2022 год составят 19,7 млрд рублей, что на 3 млрд больше уровня доходов на 2021 год, принятых в декабре 2020 года.

Структура расходной части бюджета на 2022 год сохраняет социальную направленность. Более 52 % расходов будет направлено на систему образования – 10,2 млрд рублей. На национальную экономику, куда, в частности, входит благоустройство и ремонт дорог, предусмотрено более 13 % расходов (2,5 млрд руб.). 12,6 % уйдет в сферу ЖКХ – 2,4 млрд рублей. На социальную политику – 728 млн рублей, на развитие физкультуры и спорта – 409 млн рублей, в сферу культуры – 317 млн рублей.

Как отметил Сергей Дмитриенко, при формировании бюджета на 2022 год задачей администрации города было обеспечить исполнение всех социальных обязательств, ремонт дорог, содержание дорожной инфраструктуры, организацию и содержание сетей наружного освещения, озеленение, организацию безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания, капитальный ремонт жилищного фонда.

«Выполнение задач по развитию города возможно только при слаженной работе депутатского корпуса и администрации города как по увеличению доходов бюджета, так и по эффективному использованию ресурсов. Жители города должны видеть, куда тратятся их налоги», - отметил Сергей Дмитриенко.

Кроме того, в проекте бюджет запланированы средства с целью получения субсидий из бюджета Приморского края на софинансирование работ по строительству, ремонту, реконструкции объектов муниципальной собственности.

Также депутаты проголосовали за проведение публичных слушаний проекта бюджета, которые пройдут 30 ноября в здании администрации Владивостока (Океанский проспект, 20). Начало в 12:00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]