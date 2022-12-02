Во Владивостоке прошли публичные слушания проекта городского бюджета на 2023 год

Публичные слушания проекта бюджета дальневосточной столицы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы состоялись 1 декабря в мэрии города. Большинством голосов присутствующих документ был одобрен. Ранее соответствующий документ был принят в первом чтении на заседании Думы города Владивостока.

О том, как планируется распределить бюджетные средства в следующем году, рассказал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Традиционно наибольшая часть бюджетных средств будет направлена на социально-культурную сферу. Порядка 10 миллиардов рублей распределят на содержание учреждений образования, культуры и спорта, в том числе строительство новых объектов. 541 миллион рублей пойдет на обеспечение безопасности образовательных учреждений. На меры поддержки граждан – 1,4 миллиарда рублей.

Два миллиарда рублей планируется распределить на содержание и ремонт дорог, еще миллиард – на капитальный ремонт жилфонда и переселение граждан из аварийного жилья. Более 800 миллионов распределят на благоустройство и практически столько же – на модернизацию и содержание общественного транспорта.

«Расходная часть бюджета составляет 24 миллиарда 704 миллиона рублей, что на 5 миллиардов больше первоначального бюджета прошлого года. Основной объем средств, а это порядка 18 миллиардов рублей, будет направлен на социально-культурную сферу по разным направлениям. Помимо того, 5 миллиардов рублей уйдут на обеспечение сферы городского хозяйства – это транспорт, дороги, благоустройство, переселение из аварийного жилья. Таким образом, бюджет Владивостока в 2023 году будет иметь социальную окраску», - доложил гражданам Сергей Дмитриенко.

Далее были заслушаны мнения экспертов - начальника аналитического отдела МИФНС России № 12 по Приморскому краю Олеси Зимба и доцента кафедры «Экономики и управления» Владивостокского государственного университета Нины Ивельской. Они рекомендовали принять проект бюджета Владивостока на 2023 год, с учетом ряда предложений.

Большинством голосов присутствующих слушателей документ был одобрен.

В скором времени итоговый проект бюджета рассмотрят на заседании профильного комитета думы Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]