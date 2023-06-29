До 28 миллиардов рублей вырос бюджет Владивостока

Депутаты Думы Владивостока единогласно приняли проект корректировки бюджета города на текущий год. Теперь его расходная часть составит 27,9 млрд руб., сообщают «Вести:Приморье».

Подобное предложение внесла администрация Владивостока и была сегодня поддержана депутатским корпусом.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко рассказал о планах использования дополнительных средств. В доходной части бюджет будет увеличен на 877 млн руб. за счет поступлений бюджета Приморья. Расходы также планируют увеличить на 1,8 млрд руб.

«Расходная часть бюджета, таким образом, составит 27, 9 млн руб. Существенная часть средств пойдет на работу муниципального учреждения «Содержание городских территорий», дорожные работы, ремонт жилого фонда и на другие направления», - подчеркнул Сергей Дмитриенко.

Наибольшую сумму - 321 млн руб. - направят на содержание дорожной инфраструктуры на территории городского округа. 100 млн руб. - на капительный ремонт многоквартирных домов, 30 млн руб. затратят на исполнение наказов избирателей.

В планах и ремонт подпорной стены на Партизанском проспекте, ее бюджет - 27 млн руб.

Статья озеленение - 24 млн руб. Следующая строка бюджета – актуальные траты на ремонт парома «Босфор Восточный» - 21 млн руб. На разработку проектно-сметной документации по реконструкции Матросского клуба уйдет 17 млн руб.

Первоначальный бюджет, утвержденный на 2023 год, составлял 24,7 млрд руб. В сравнении с бюджетом Владивостока 2022 года рост составляет около 5 млрд руб., а за последние шесть лет увеличение наблюдается более чем на 13 млрд руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]