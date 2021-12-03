75 катков и хоккейных коробок зальют во Владивостоке в этом сезоне

Во Владивостоке завершается подготовка к заливке муниципальных катков и хоккейных коробок. Нынешней зимой планируется залить 75 катков во всех районах города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Предварительно подрядные организации провели текущий ремонт хоккейных коробок и спортивных площадок. По многим адресам восстановили поврежденные борта, ограждения из сетки-рабицы, при необходимости заменили лампы на опорах освещения. Проверены и приведены в рабочее состояние все системы подачи воды.

Прокатиться на коньках зимой можно будет во всех районах краевой столицы. Так, 17 катков зальют на территории городских школ. Еще 57 площадок и хоккейных коробок разместится на придомовых территориях.

Традиционный каток будет организован в парке имени С. Лазо. Здесь также будет работать прокат коньков.

Как пояснили специалисты управления физической культуры и спорта, подрядные организации приступят к заливке катков во Владивостоке с установлением стабильных минусовых температур в районе -10 градусов.

Традиционно первый лед появится на катках, которые находятся в тени. Работы будут вести в основном в вечернее время и продолжатся до конца декабря. Четыре катка планируется залить в январе.

Заливка поля происходит в несколько этапов, для образования прочной поверхности необходимо уложить как минимум 7-8 слоев льда. Затем в течение всего зимнего сезона подрядные организации продолжат поддерживать нужное состояние льда.

Катки во дворах и на пришкольных территориях пользуются огромной популярностью среди жителей Владивостока. Здесь с утра и до позднего вечера активно отдыхают, занимаются спортом и играют в хоккей как дети, так и взрослые.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:

Днепровский пер., 2 Сабанеева, 15 Камский пер., 16 Жигура, 48 Волховская, 27 Днепровская, 24 Океанский пр-кт, 125 Сабанеева, 22 Красного Знамени, 85 100-летия Владивостока, 74 Карбышева, 50 Руднева, 1 Иртышская, 18 Иртышская, 32 Океанский пр-кт, 140 Тухачевского, 28 Карьерная, 11 Гамарника, 16 Сельская, 5 Карбышева, 16 Героев Хасана, 10-12 Бурачка, 11 Каштановая, 11 1-я Поселковая, 25 2-я Поселковая, 34 Зои Космодемьянской, 38 Ольховая, 17 Зои Космодемьянской, 12 Черемуховая, 22 Вилкова, 15а Гризодубовой, 63 Борисенко, 58 Борисенко, 96 Калинина, 257 100-летия Владивостока, 159б Магнитогорская, 18 Русская, 99 Енисейская, 18 Русская, 86 Фанзавод, 18 Артековская, 1 Чапаева, 2 Фадеева, 8-а Суханова, 4 Светланская, 197 Адмирала Кузнецова, 50 Каплунова, 8 Щитовая, 27-а Адм. Кузнецова, 74 пр. Красного Знамени, 133/1 Тунгусская, 69 Шепеткова, 25, 27 Невельского, 31 Адмирала Юмашева, 14г Хабаровская, 7 Сипягина, 22 Хабаровская, 24б Десятая, 44, парк имени С. Лазо





Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

Океанский пр., 143, гимназия № 2 Красного Знамени, 123, СОШ № 11 Пирогова, 7 СОШ № 16 Амурская, 14 СОШ № 26 4-я Восточная, 93 СОШ № 37 100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38 Пацаева, 2, СОШ № 54 Народный пр., 27а, школа № 56 Терешковой, 25, СОШ № 59 Русская, 43, СОШ №60 Бородинская, 7, СОШ №63 п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70 Жигура, 52а, СОШ № 67 п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71 Харьковская, 7, СОШ № 74 п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, СОШ № 79 Каштановая, 5а, СОШ № 81

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]