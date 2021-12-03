75 катков и хоккейных коробок зальют во Владивостоке в этом сезоне
Во Владивостоке завершается подготовка к заливке муниципальных катков и хоккейных коробок. Нынешней зимой планируется залить 75 катков во всех районах города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.
Предварительно подрядные организации провели текущий ремонт хоккейных коробок и спортивных площадок. По многим адресам восстановили поврежденные борта, ограждения из сетки-рабицы, при необходимости заменили лампы на опорах освещения. Проверены и приведены в рабочее состояние все системы подачи воды.
Прокатиться на коньках зимой можно будет во всех районах краевой столицы. Так, 17 катков зальют на территории городских школ. Еще 57 площадок и хоккейных коробок разместится на придомовых территориях.
Традиционный каток будет организован в парке имени С. Лазо. Здесь также будет работать прокат коньков.
Как пояснили специалисты управления физической культуры и спорта, подрядные организации приступят к заливке катков во Владивостоке с установлением стабильных минусовых температур в районе -10 градусов.
Традиционно первый лед появится на катках, которые находятся в тени. Работы будут вести в основном в вечернее время и продолжатся до конца декабря. Четыре катка планируется залить в январе.
Заливка поля происходит в несколько этапов, для образования прочной поверхности необходимо уложить как минимум 7-8 слоев льда. Затем в течение всего зимнего сезона подрядные организации продолжат поддерживать нужное состояние льда.
Катки во дворах и на пришкольных территориях пользуются огромной популярностью среди жителей Владивостока. Здесь с утра и до позднего вечера активно отдыхают, занимаются спортом и играют в хоккей как дети, так и взрослые.
Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:
- Днепровский пер., 2
- Сабанеева, 15
- Камский пер., 16
- Жигура, 48
- Волховская, 27
- Днепровская, 24
- Океанский пр-кт, 125
- Сабанеева, 22
- Красного Знамени, 85
- 100-летия Владивостока, 74
- Карбышева, 50
- Руднева, 1
- Иртышская, 18
- Иртышская, 32
- Океанский пр-кт, 140
- Тухачевского, 28
- Карьерная, 11
- Гамарника, 16
- Сельская, 5
- Карбышева, 16
- Героев Хасана, 10-12
- Бурачка, 11
- Каштановая, 11
- 1-я Поселковая, 25
- 2-я Поселковая, 34
- Зои Космодемьянской, 38
- Ольховая, 17
- Зои Космодемьянской, 12
- Черемуховая, 22
- Вилкова, 15а
- Гризодубовой, 63
- Борисенко, 58
- Борисенко, 96
- Калинина, 257
- 100-летия Владивостока, 159б
- Магнитогорская, 18
- Русская, 99
- Енисейская, 18
- Русская, 86
- Фанзавод, 18
- Артековская, 1
- Чапаева, 2
- Фадеева, 8-а
- Суханова, 4
- Светланская, 197
- Адмирала Кузнецова, 50
- Каплунова, 8
- Щитовая, 27-а
- Адм. Кузнецова, 74
- пр. Красного Знамени, 133/1
- Тунгусская, 69
- Шепеткова, 25, 27
- Невельского, 31
- Адмирала Юмашева, 14г
- Хабаровская, 7
- Сипягина, 22
- Хабаровская, 24б
- Десятая, 44, парк имени С. Лазо
Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:
- Океанский пр., 143, гимназия № 2
- Красного Знамени, 123, СОШ № 11
- Пирогова, 7 СОШ № 16
- Амурская, 14 СОШ № 26
- 4-я Восточная, 93 СОШ № 37
- 100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38
- Пацаева, 2, СОШ № 54
- Народный пр., 27а, школа № 56
- Терешковой, 25, СОШ № 59
- Русская, 43, СОШ №60
- Бородинская, 7, СОШ №63
- п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70
- Жигура, 52а, СОШ № 67
- п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71
- Харьковская, 7, СОШ № 74
- п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, СОШ № 79
- Каштановая, 5а, СОШ № 81
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