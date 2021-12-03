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75 катков и хоккейных коробок зальют во Владивостоке в этом сезоне

75 катков и хоккейных коробок зальют во Владивостоке в этом сезоне

Источник фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке завершается подготовка к заливке муниципальных катков и хоккейных коробок. Нынешней зимой планируется залить 75 катков во всех районах города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Предварительно подрядные организации провели текущий ремонт хоккейных коробок и спортивных площадок. По многим адресам восстановили поврежденные борта, ограждения из сетки-рабицы, при необходимости заменили лампы на опорах освещения. Проверены и приведены в рабочее состояние все системы подачи воды.

Прокатиться на коньках зимой можно будет во всех районах краевой столицы. Так, 17 катков зальют на территории городских школ. Еще 57 площадок и хоккейных коробок разместится на придомовых территориях.

Традиционный каток будет организован в парке имени С. Лазо. Здесь также будет работать прокат коньков.

Как пояснили специалисты управления физической культуры и спорта, подрядные организации приступят к заливке катков во Владивостоке  с установлением стабильных минусовых температур в районе -10 градусов.

Традиционно первый лед появится на катках, которые находятся в тени. Работы будут вести в основном в вечернее время и продолжатся до конца декабря. Четыре катка планируется залить в январе.

Заливка поля происходит в несколько этапов, для образования прочной поверхности необходимо уложить как минимум 7-8 слоев льда. Затем в течение всего зимнего сезона подрядные организации продолжат поддерживать нужное состояние льда.  

Катки во дворах и на пришкольных территориях пользуются огромной популярностью среди жителей Владивостока. Здесь с утра и до позднего вечера активно отдыхают, занимаются спортом и играют в хоккей как дети, так и взрослые.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:

  1. Днепровский пер., 2
  2. Сабанеева, 15
  3. Камский пер., 16
  4. Жигура, 48
  5. Волховская, 27
  6. Днепровская, 24
  7. Океанский пр-кт, 125
  8. Сабанеева, 22
  9. Красного Знамени, 85
  10. 100-летия Владивостока, 74
  11. Карбышева, 50
  12. Руднева, 1
  13. Иртышская, 18
  14. Иртышская, 32
  15. Океанский пр-кт, 140
  16. Тухачевского, 28
  17. Карьерная, 11
  18. Гамарника, 16
  19. Сельская, 5
  20. Карбышева, 16
  21. Героев Хасана, 10-12
  22. Бурачка, 11
  23. Каштановая, 11
  24. 1-я Поселковая, 25
  25. 2-я Поселковая, 34
  26. Зои Космодемьянской, 38
  27. Ольховая, 17
  28. Зои Космодемьянской, 12
  29. Черемуховая, 22
  30. Вилкова, 15а
  31. Гризодубовой, 63
  32. Борисенко, 58
  33. Борисенко, 96
  34. Калинина, 257
  35. 100-летия Владивостока, 159б
  36. Магнитогорская, 18
  37. Русская, 99
  38. Енисейская, 18
  39. Русская, 86
  40. Фанзавод, 18
  41. Артековская, 1
  42. Чапаева, 2
  43. Фадеева, 8-а
  44. Суханова, 4
  45. Светланская, 197
  46. Адмирала Кузнецова, 50
  47. Каплунова, 8
  48. Щитовая, 27-а
  49. Адм. Кузнецова, 74
  50. пр. Красного Знамени, 133/1
  51. Тунгусская, 69
  52. Шепеткова, 25, 27
  53. Невельского, 31
  54. Адмирала Юмашева, 14г
  55. Хабаровская, 7
  56. Сипягина, 22
  57. Хабаровская, 24б
  58. Десятая, 44, парк имени С. Лазо


Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

  1. Океанский пр., 143, гимназия № 2
  2. Красного Знамени, 123, СОШ № 11
  3. Пирогова, 7 СОШ № 16
  4. Амурская, 14 СОШ № 26
  5. 4-я Восточная, 93 СОШ № 37
  6. 100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38
  7. Пацаева, 2, СОШ № 54
  8. Народный пр., 27а, школа № 56
  9. Терешковой, 25, СОШ № 59
  10. Русская, 43, СОШ №60
  11. Бородинская, 7, СОШ №63
  12. п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70
  13. Жигура, 52а, СОШ № 67
  14. п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71
  15. Харьковская, 7, СОШ № 74
  16. п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, СОШ № 79
  17. Каштановая, 5а, СОШ № 81
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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