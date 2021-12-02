75 катков и хоккейных коробок зальют во Владивостоке
Во Владивостоке завершается подготовка к заливке муниципальных катков и хоккейных коробок. Нынешней зимой планируется залить 75 катков во всех районах города, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Предварительно подрядные организации провели текущий ремонт хоккейных коробок и спортивных площадок. По многим адресам восстановили поврежденные борта, ограждения из сетки-рабицы, при необходимости заменили лампы на опорах освещения. Проверены и приведены в рабочее состояние все системы подачи воды.
Прокатиться на коньках зимой можно будет во всех районах краевой столицы. Так, 17 катков зальют на территории городских школ. Еще 57 площадок и хоккейных коробок разместится на придомовых территориях.
Традиционный каток будет организован в парке имени С. Лазо. Здесь также будет работать прокат коньков.
Как пояснили специалисты управления физической культуры и спорта, подрядные организации приступят к заливке катков во Владивостоке с установлением стабильных минусовых температур в районе -10 градусов.
Традиционно первый лед появится на катках, которые находятся в тени. Работы будут вести в основном в вечернее время и продолжатся до конца декабря. Четыре катка планируется залить в январе.
Заливка поля происходит в несколько этапов, для образования прочной поверхности необходимо уложить как минимум 7-8 слоев льда. Затем в течение всего зимнего сезона подрядные организации продолжат поддерживать нужное состояние льда.
Катки во дворах и на пришкольных территориях пользуются огромной популярностью среди жителей Владивостока. Здесь с утра и до позднего вечера активно отдыхают, занимаются спортом и играют в хоккей как дети, так и взрослые.
Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:
Днепровский пер., 2
Сабанеева, 15
Камский пер., 16
Жигура, 48
Волховская, 27
Днепровская, 24
Океанский пр-кт, 125
Сабанеева, 22
Красного Знамени, 85
100-летия Владивостока, 74
Карбышева, 50
Руднева, 1
Иртышская, 18
Иртышская, 32
Океанский пр-кт, 140
Тухачевского, 28
Карьерная, 11
Гамарника, 16
Сельская, 5
Карбышева, 16
Героев Хасана, 10-12
Бурачка, 11
Каштановая, 11
1-я Поселковая, 25
2-я Поселковая, 34
Зои Космодемьянской, 38
Ольховая, 17
Зои Космодемьянской, 12
Черемуховая, 22
Вилкова, 15а
Гризодубовой, 63
Борисенко, 58
Борисенко, 96
Калинина, 257
100-летия Владивостока, 159б
Магнитогорская, 18
Русская, 99
Енисейская, 18
Русская, 86
Фанзавод, 18
Артековская, 1
Чапаева, 2
Фадеева, 8-а
Суханова, 4
Светланская, 197
Адмирала Кузнецова, 50
Каплунова, 8
Щитовая, 27-а
Адм. Кузнецова, 74
пр. Красного Знамени, 133/1
Тунгусская, 69
Шепеткова, 25, 27
Невельского, 31
Адмирала Юмашева, 14г
Хабаровская, 7
Сипягина, 22
Хабаровская, 24б
улица 10-я, 44, парк имени С.Лазо.
Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:
Океанский пр., 143, гимназия № 2
Красного Знамени, 123, СОШ № 11
Пирогова, 7 СОШ № 16
Амурская, 14 СОШ № 26
4-я Восточная, 93 СОШ № 37
100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38
Пацаева, 2, СОШ № 54
Народный пр., 27а, школа № 56
Терешковой, 25, СОШ № 59
Русская, 43, СОШ №60
Бородинская, 7, СОШ №63
п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70
Жигура, 52а, СОШ № 67
п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71
Харьковская, 7, СОШ № 74
п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, СОШ № 79
Каштановая, 5а, СОШ № 81
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