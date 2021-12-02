75 катков и хоккейных коробок зальют во Владивостоке

Во Владивостоке завершается подготовка к заливке муниципальных катков и хоккейных коробок. Нынешней зимой планируется залить 75 катков во всех районах города, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Предварительно подрядные организации провели текущий ремонт хоккейных коробок и спортивных площадок. По многим адресам восстановили поврежденные борта, ограждения из сетки-рабицы, при необходимости заменили лампы на опорах освещения. Проверены и приведены в рабочее состояние все системы подачи воды.

Прокатиться на коньках зимой можно будет во всех районах краевой столицы. Так, 17 катков зальют на территории городских школ. Еще 57 площадок и хоккейных коробок разместится на придомовых территориях.

Традиционный каток будет организован в парке имени С. Лазо. Здесь также будет работать прокат коньков.

Как пояснили специалисты управления физической культуры и спорта, подрядные организации приступят к заливке катков во Владивостоке с установлением стабильных минусовых температур в районе -10 градусов.

Традиционно первый лед появится на катках, которые находятся в тени. Работы будут вести в основном в вечернее время и продолжатся до конца декабря. Четыре катка планируется залить в январе.

Заливка поля происходит в несколько этапов, для образования прочной поверхности необходимо уложить как минимум 7-8 слоев льда. Затем в течение всего зимнего сезона подрядные организации продолжат поддерживать нужное состояние льда.

Катки во дворах и на пришкольных территориях пользуются огромной популярностью среди жителей Владивостока. Здесь с утра и до позднего вечера активно отдыхают, занимаются спортом и играют в хоккей как дети, так и взрослые.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:

Днепровский пер., 2

Сабанеева, 15

Камский пер., 16

Жигура, 48

Волховская, 27

Днепровская, 24

Океанский пр-кт, 125

Сабанеева, 22

Красного Знамени, 85

100-летия Владивостока, 74

Карбышева, 50

Руднева, 1

Иртышская, 18

Иртышская, 32

Океанский пр-кт, 140

Тухачевского, 28

Карьерная, 11

Гамарника, 16

Сельская, 5

Карбышева, 16

Героев Хасана, 10-12

Бурачка, 11

Каштановая, 11

1-я Поселковая, 25

2-я Поселковая, 34

Зои Космодемьянской, 38

Ольховая, 17

Зои Космодемьянской, 12

Черемуховая, 22

Вилкова, 15а

Гризодубовой, 63

Борисенко, 58

Борисенко, 96

Калинина, 257

100-летия Владивостока, 159б

Магнитогорская, 18

Русская, 99

Енисейская, 18

Русская, 86

Фанзавод, 18

Артековская, 1

Чапаева, 2

Фадеева, 8-а

Суханова, 4

Светланская, 197

Адмирала Кузнецова, 50

Каплунова, 8

Щитовая, 27-а

Адм. Кузнецова, 74

пр. Красного Знамени, 133/1

Тунгусская, 69

Шепеткова, 25, 27

Невельского, 31

Адмирала Юмашева, 14г

Хабаровская, 7

Сипягина, 22

Хабаровская, 24б

улица 10-я, 44, парк имени С.Лазо.

Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

Океанский пр., 143, гимназия № 2

Красного Знамени, 123, СОШ № 11

Пирогова, 7 СОШ № 16

Амурская, 14 СОШ № 26

4-я Восточная, 93 СОШ № 37

100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38

Пацаева, 2, СОШ № 54

Народный пр., 27а, школа № 56

Терешковой, 25, СОШ № 59

Русская, 43, СОШ №60

Бородинская, 7, СОШ №63

п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70

Жигура, 52а, СОШ № 67

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71

Харьковская, 7, СОШ № 74

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, СОШ № 79

Каштановая, 5а, СОШ № 81

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]