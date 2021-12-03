Школа садоводов Владивостока: вырастить урожай и пообщаться с единомышленниками

Где купить правильные саженцы и как вырастить урожай – ответы на эти и сотни других вопросов можно получить в школе садоводов, которая организована администрацией Владивостока совместно с Союзом садоводов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

По договору с мэрией в течение всего года было организовано 19 занятий школы – их участниками совершенно бесплатно могли стать все желающие. Слушателям были предложены как лекции с теорией, так и выезды в питомники, а также мастер-классы по различным направлениям растениеводства и обустройства дачного участка.

«В этом году я и моя сестра вышли на пенсию, - поделилась Людмила Палий. - Появилось время, чтобы заняться своим участком. Записались в школу садоводов, еще и мужчин своих приобщили к этому делу, ходим на лекции вместе. С таким удовольствием слушаем экспертов! Все записываем, задаем вопросы. Ездили на экскурсии в питомники, научились правильно ухаживать за саженцами. Не пропускаем ни одного мероприятия».

Преимущественно занятия в школе посещают пенсионеры, но есть и слушатели среднего возраста.

«Приходят люди, у которых дети выросли, уже скоплен какой-то капитал и появилось время заняться любимым делом, - рассказывает заместитель руководителя Союза садоводов Владивостока Ольга Ярикова. – Но и молодежи, думаю, скоро больше будет - многие начали покупать дачные участки, да и пандемия сыграла свою роль».

Школа садоводов – это не только знания в области растениеводства, но общение в компании единомышленников, обмен опытом и поддержание здорового образа жизни.

«Считаю, мы делаем хорошее дело, меняем жизнь людей, уберегаем их от ошибок на земельном участке, - продолжает Ольга Ярикова. – Важно ведь так растить плодовый сад, чтобы деревья и кустарники не погибали от неумелого ухода. Тогда получится и полюбоваться его красотой, и полакомиться плодами. Когда у наших дачников все получается - это главная для нас награда. Кроме того, важно, чтобы человек в свободное время занимался полезной работой, а не просто сидел перед телевизором. У нас все слушатели активные, дача для них - глоток свежего воздуха в прямом и переносном смысле. Плюс общение – как вживую, так и в чатах».

Лекции проводят эксперты, владельцы крупных и проверенных питомников во Владивостоке, которые могут ответить на любой вопрос и дать точную инструкцию, как вырастить здоровое растение.

«Такие знания сложно найти в Интернете, потому что 98 процентов информации, которая там размещена, не подходит для климата Приморского края. То, что подходит для Московской области, юга страны или даже Сибири, явно не для нас. Местные производители предлагают саженцы и семена, приспособленные к местным природным условиям. Поэтому мы уверены – если наши садоводы все правильно сделают – все у них получится и будет урожай», – говорят в Союзе садоводов Владивостока.

Как уточнили в управлении по делам молодежи и связям с общественностью администрации Владивостока, в следующем году школа садоводов продолжит свою работу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]