Саженцы яблони и груши в полцены ждут садоводов на ярмарке во Владивостоке

Тотальная распродажа продукции Иркутского плодопитомника. Яблони и груши в полцены ждут садоводов Владивостока до 3 июня.

Выставка-распродажа Иркутского плодопитомника завершает своё плодовоягодное турне по Приморью. Осталось совсем немного дней, когда садоводы могут приобрести сибирские саженцы. Селекционеры из Прибайкалья предлагают фруктовые деревья в полцены.

Медок, Останкино, Арбат — это колонновидные яблони. Их отличает выносливость. Крепкое здоровье и высокая урожайность. Легко приживаются. Что немаловажно для нашего приморского континентального климата. Небольшие, урожайные, изящные фруктовые деревья украсят ваш сад.

Клубнику выращивает практически каждый садовод на участке. Эта ягода вкусная и полезная. Эти ароматные ягоды можно есть в свежем виде, варить варенье, замораживать на зиму. Чтобы вырастить хороший и обильный урожай необходимо выбрать правильный сорт, а помогут вам иркутские селекционеры.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: "Привезли новый сорт клубнички — это «Лорд». Очень крупный, сладкий. Раннего сорта созревания. В домашних условиях плодоносит".

Во Владивостоке яблони и груши в полцены можно приобрести на выставке-распродаже: Партизанский проспект, 62«А», у Дворца культуры Железнодорожников и возле кинотеатра «Нептун», на Русской,41 до 3 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]