Зимостойкие и высокоурожайные: тотальная распродажа сибирских саженцев во Владивостоке. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Тотальная распродажа. Иркутский плодопитомник предлагает сегодня десятки популярных садовых культур. Где во Владивостоке найти яблони, виноград, рассаду клубники от сибирских селекционеров?
Все саженцы с берегов Байкала — зимостойкие, высоко урожайные, устойчивые к заболеваниям. Капризный восточно-сибирский климат во многом схож с приморским. Потому так смело приглашают сибиряки на тотальную распродажу.
Иркутяне расскажут, как ухаживать за молодыми деревьями. Как поддержать ягодную рассаду, чтобы со временем собрать хороший урожай и обеспечить семью натуральным соком, вареньем и сухофруктами.
Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: "У нас новиночка — клубника «Монтерей». Ягода этого сорта крупная около 30 граммов. Сорт повышенной отдачи урожая, даже в зимнее время в условиях теплицы или квартиры. Вкус сладкий в полной зрелости. Рекомендуется для новичков и опытных производителей. Морозостойкость высокая до -29 градусов".
Тотальная распродажа саженцев проходит до 17 мая: во Владивостоке ждут садоводов на Партизанском проспекте, 62 «А», у Дворца культуры Железнодорожников. И на улице Русская, 41. Рядом с кинотеатром «Нептун». В Находке — на улице Спортивная, 2 возле ТЦ «Находка Мега».
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