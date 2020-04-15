Зимостойкие и высокоурожайные: тотальная распродажа сибирских саженцев во Владивостоке

Тотальная распродажа. Иркутский плодопитомник предлагает сегодня десятки популярных садовых культур. Где во Владивостоке найти яблони, виноград, рассаду клубники от сибирских селекционеров?

Все саженцы с берегов Байкала — зимостойкие, высоко урожайные, устойчивые к заболеваниям. Капризный восточно-сибирский климат во многом схож с приморским. Потому так смело приглашают сибиряки на тотальную распродажу.

Иркутяне расскажут, как ухаживать за молодыми деревьями. Как поддержать ягодную рассаду, чтобы со временем собрать хороший урожай и обеспечить семью натуральным соком, вареньем и сухофруктами.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: "У нас новиночка — клубника «Монтерей». Ягода этого сорта крупная около 30 граммов. Сорт повышенной отдачи урожая, даже в зимнее время в условиях теплицы или квартиры. Вкус сладкий в полной зрелости. Рекомендуется для новичков и опытных производителей. Морозостойкость высокая до -29 градусов".

Тотальная распродажа саженцев проходит до 17 мая: во Владивостоке ждут садоводов на Партизанском проспекте, 62 «А», у Дворца культуры Железнодорожников. И на улице Русская, 41. Рядом с кинотеатром «Нептун». В Находке — на улице Спортивная, 2 возле ТЦ «Находка Мега».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]